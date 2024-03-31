Видео ⟩ Облако дыма высотой в километр: Россия впервые ударила по Украине такой тяжелой авиабомбой

Российские войска впервые применили в Украине тяжелую, 1500-килограммовую авиационную бомбу ОДАБ-1500, сбросив ее в Сумской области, сообщает СМИ "Украинская правда" со ссылкой на BILD.
"По сравнению с другими этот тип боеприпасов имеет значительно более высокий взрывной потенциал", - заявили военные.
За повідомленням 117 окремої бригади ТрО ЗСУ, росіяни вперше застосували важку авіабомбу вагою 1500 кг, яку скинули на громаду Сумської області.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 30, 2024
Відео: 117 окрема бригада ТрО ЗСУ pic.twitter.com/Rt0y1p4e0l
Сообщается, что Россия впервые применила тяжелую авиационную бомбу ОДАБ-1500 в Украине.
Эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке сообщил, что после удара ОДАБ-1500 в небе поднялось облако дыма высотой в 1 км.
Такие боеприпасы обладают большей разрушительной силой, чем обычные бомбы. Это боеприпасы времен СССР, и Россия применяла их раньше, но меньшей массой: от 170 до 500 кг.
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