Путин подписал указ о весеннем призыве. В армию заберут 150 тысяч человек

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ о призыве граждан России на военную службу с 1 апреля по 15 июля. В указе говорится, что на военную службу будут призваны 150 тысяч человек, сообщает "Медуза".
Согласно новым правилам, вступившим в силу с 1 января, воинской службе будут подлежать граждане в возрасте от 18 до 30 лет.
Сообщается, что это самое больше число призывников за последние 8 лет. Во время прошлой призывной кампании осенью 2023 года российские власти планировали набрать 130 тысяч солдат.
"Медуза" со ссылкой на другое независимо СМИ "Верстка", пишет, что у министерства обороны РФ есть план отправить на войну еще 300 тысяч человек. Поэтому может быть объявлена новая мобилизация.
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