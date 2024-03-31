Путин подписал указ о весеннем призыве. В армию заберут 150 тысяч человек

Согласно новым правилам, вступившим в силу с 1 января, воинской службе будут подлежать граждане в возрасте от 18 до 30 лет.

Сообщается, что это самое больше число призывников за последние 8 лет. Во время прошлой призывной кампании осенью 2023 года российские власти планировали набрать 130 тысяч солдат.

"Медуза" со ссылкой на другое независимо СМИ "Верстка", пишет, что у министерства обороны РФ есть план отправить на войну еще 300 тысяч человек. Поэтому может быть объявлена новая мобилизация.

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