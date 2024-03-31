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Самолет президента США стал жертвой "охотников за сувенирами"

rus.tvnet.lv
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Самолет президента США
Самолет президента США Фото: Reuters/ScanPix

Ассоциация корреспондентов Белого дома призвала журналистов прекратить красть посуду, наволочки и полотенца с официального самолета президента США Джо Байдена.

После визита Байдена на Западный берег США в феврале при проверке инвентаря президентского самолета было установлено, что из предусмотренной для представителей прессы части салона пропало несколько предметов с логотипом президентского самолета.

Среди них - бокалы, тарелки с позолоченным краем и наволочки.

Ассоциация корреспондентов Белого дома подчеркнула, что выносить предметы из самолета запрещено.

Ассоциация направила журналистам электронное письмо, в котором указала, что подобные действия создают плохое впечатление о журналистах, поэтому воровство следовало бы прекратить.

Журналисты уже годами забирают с собой предметы с логотипом президентского самолета.

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