Самолет президента США стал жертвой "охотников за сувенирами"

После визита Байдена на Западный берег США в феврале при проверке инвентаря президентского самолета было установлено, что из предусмотренной для представителей прессы части салона пропало несколько предметов с логотипом президентского самолета.

Среди них - бокалы, тарелки с позолоченным краем и наволочки.

Ассоциация корреспондентов Белого дома подчеркнула, что выносить предметы из самолета запрещено.

Ассоциация направила журналистам электронное письмо, в котором указала, что подобные действия создают плохое впечатление о журналистах, поэтому воровство следовало бы прекратить.

Журналисты уже годами забирают с собой предметы с логотипом президентского самолета.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!