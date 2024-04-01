Партия Эрдогана проиграла на местных выборах: в Стамбуле побеждает действующий мэр, в других крупных городах оппозиция также впереди

«Все беспокоятся о насущном, — сказала 43-летняя Гюлер Кайя. — Кризис поглощает средний класс, нам пришлось изменить все свои привычки. Если Эрдоган победит, станет еще хуже».

«Обеспечить лучшую жизнь»

Реджеп Тайип Эрдоган родился и вырос в Стамбуле, а в 1994 году был избран мэром города. Его союзники удерживали власть до 2019 года, когда оппозиционер Экрем Имамоглу из Республиканской народной партии (РНП) победил на выборах.

Победа Имамоглу в Стамбуле означает, что он может стать главным противником правящей партии на следующих президентских выборах в 2028 году.

Эрдоган и его партия выдвинули кандидатом в Стамбуле бывшего министра охраны окружающей среды Мурата Курума.

«Стамбул — это жемчужина, сокровище и зеница ока нашей страны», — заявил 70-летний президент лидер на недавнем митинге в городе, назвав Имамоглу «мэром на полставки».

«Эти выборы ознаменуют начало новой эры для нашей страны», — сказал Эрдоган после голосования в Стамбуле в воскресенье.

Когда стало известно о поражении его политической силы на местных выборах, Эрдоган заявил: «31 марта для нас не конец, а поворотный момент. Турецкий народ послал сигнал политикам при помощи избирательного бюллетеня».

Имамоглу проголосовал с женой и двумя сыновьями в Стамбуле около полудня, после чего вышел к сторонникам.