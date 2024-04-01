Утром 13 февраля в подземный гараж многоквартирного дома, где жил Кузьминов, приехал белый Hyundai Tucson. Машина припарковалась между лифтом и пандусом, ведущим на улицу. По словам сотрудника Гражданской гвардии, двое преступников ждали Кузьминова несколько часов. Около 16.20 тот заехал в гараж, припарковался и пошел к лифту. Нападавшие вышли из машины, окликнули Кузьминова и шесть раз выстрелили в него. Раненый сделал несколько шагов и упал на пандус. Покидая место преступления, нападавшие переехали тело убитого. "Это было четкое послание: я найду тебя, убью, задавлю и унижу", - заявил высокопоставленный представитель Гражданской гвардии.

Гильзы от пистолета Макарова

Полиция нашла на месте преступления гильзы от 9-миллиметровых патронов пистолета Макарова, сообщает газета и называет их уликой, указывающей на происхождение преступников. Представители полиции считают, что двое киллеров в капюшонах, попавших на записи камеры наблюдения в гараже, явно профессионалы - они быстро убили Кузьминова и исчезли.

Автомобиль преступников, который был угнан за несколько дней до убийства, нашли в нескольких километрах от места происшествия. Машину сожгли, применив специальные средства, считают следователи. Специальное подразделение Гражданской гвардии ведет расследование в условиях строгой секретности.

Высокопоставленные полицейские заявили NYT, что убийство Максима Кузьминова имеет те же признаки, что и убийство чеченца Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году и покушение на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери в 2018 году. В этих преступлениях подозревали российские спецслужбы. Отличие в том, что исполнителей убийства Кузьминова пока не нашли, и официально не сообщалось, есть ли какие-либо подозреваемые.

New York Times отмечает, что прямых следов участия в убийстве российских властей пока найти не удалось, хотя газета El País и писала ранее, что в спецслужбах Испании не сомневаются в "российском следе". Власти Испании пока крайне осторожно подходят к случившемуся и не выдвигают обвинений в адрес Кремля.

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