В воскресенье на дорогах страны было задержано 17 пьяных водителей

За управление транспортным средством в нетрезвом состоянии было начато пять административных и 12 уголовных процессов. В семи случаях автомобиль будет конфискован.

Всего за минувшие сутки на латвийских дорогах было зафиксировано 298 нарушений скоростного режима, еще один водитель наказан за агрессивный стиль управления автомобилем.

В целом в сфере дорожного движения за сутки принято 684 решения об административных правонарушениях.

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 71 ДТП

За минувшие сутки в Латвии было зарегистрировано 71 дорожно-транспортное происшествие с девятью пострадавшими, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Среди пострадавших в ДТП четыре велосипедиста и один водитель электросамоката.

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