Сотрудники войсковой части 29155 Главного управления Генерального штаба ВС РФ (бывшее ГРУ) могли воздействовать на американских дипломатов, чиновников и разведчиков секретным оружием, вызывающим так называемый "гаванский синдром". К такому выводу пришли журналисты издания The Insider, программы "60 минут" американского телеканала CBS News и немецкого еженедельника Der Spiegel. Результаты их расследования были опубликованы в понедельник, 1 апреля.

Сопоставив данные о поездках агентов российской военной разведки со случаями "гаванского синдрома" в разных регионах мира, журналисты обнаружили явную корреляцию. Как показало расследование, симптомы "гаванского синдрома" у американцев проявлялись в те же периоды и в тех же местах, куда приезжали сотрудники 29155.

В частности, передвижения агентов Главного управления Генштаба по Европе в 2014 году совпали с "серией странных атак" на сотрудников американского консульства во Франкфурте-на-Майне. В 2016-2017 годах в Китае после прилета группы агентов 29155 американские дипломаты начинают сообщать о странных проблемах со здоровьем. В 2021 в Грузии, где находились сотрудники из подразделения 29155, у жены американского дипломата, имя которой не раскрывается, диагностировали синдром Минора. "Странные совпадения" также зафиксированы в Белграде и Ханое 2021 году.

Двое пострадавших опознали возможных участников нападений

Две предполагаемых жертвы, у которых проявились симптомы "гаванского синдрома", опознали вероятных участников нападений по фотографиям: во Франкфурте-на-Майне видели перед ухудшением самочувствия агента Егора Гордиенко, в Тбилиси - Альберта Аверьянова, сына командира части Андрея Аверьянова.

В руки журналистов также попал документ, подтверждающий исследования одним из ключевых участников группы 29155 Иваном Терентьевым "потенциальных возможностей нелетального акустического оружия при военных (боевых) действиях в городе".

Хотя прямых улик в пользу причастности российской военной разведки к использованию "акустического оружия" нет, теперь "американские власти могут переосмыслить свое отношение к "гаванскому синдрому" и начать полноценное расследование инцидентов", заключают авторы расследования.