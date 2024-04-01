Reuters: Иран предупреждал РФ о возможном крупном теракте

"За несколько дней до нападения в России Тегеран поделился с Москвой информацией о возможном крупном теракте внутри России, полученной в ходе допросов арестованных в связи со взрывами в Иране", - цитирует Reuters одного из источников.

Другой собеседник агентства уточнил, что Иран не предоставил точной информации о времени и месте планируемого теракта. "Им (членам ИГ. - Ред.) было поручено подготовиться к масштабной операции в России. Один из террористов, арестованный в Иране, сообщил, что некоторые члены группировки уже выехали в Россию", - описал ситуацию источник Reuters.

"Поскольку Иран уже много лет является жертвой террористических атак, иранские власти выполнили свое обязательство предупредить Москву на основе информации, полученной от арестованных террористов", - подтвердил третий источник агентства в спецслужбах.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на вопрос о переданной Тегераном информации ответил Reuters, что ему "ничего об этом не известно".

Кремль о теракте предупреждали и страны Запада