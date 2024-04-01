Дело о нападении на "Крокус": появился десятый фигурант

По версии следствия, через его банковскую карту проходили деньги для обеспечения жильем участников нападения, а одному из исполнителей перевод был отправлен уже после происшествия.

Обвинение по делу о нападении на "Крокус" предъявлено уже 10 людям. Предыдущего фигуранта арестовали в пятницу, до этого под стражу отправили еще восемь человек. Почти все они - уроженцы Таджикистана.

1 апреля ФСБ заявила, что задержала в Дагестане четверых иностранцев, которые участвовали в финансировании и обеспечении "средствами террора" предполагаемых исполнителей теракта, сообщала "Медуза".

Нападение на "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. В здание ворвались вооруженные люди и открыли огонь из автоматов, прозвучало несколько взрывов, начался пожар. По последним данным, при теракте погибли 144 человека, еще 551 человек пострадал.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (ИГ). При этом российское руководство утверждает, что к теракту якобы причастна Украина. Киев, а также западные страны, включая США и Германию, эти утверждения отвергают.

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