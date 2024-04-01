Видео ⟩ Затопленные берега озера Лубанас создают сюрреалистиченые виды

Каждую весну происходит затопление окрестностей вокруг озера Лубанас на площади в несколько сотен квадратных километров. На этой территории можно передвигаться на лодке, но местами это опасно, сообщает передача "Панорама" на LTV.
Окрестности вокруг озера Лубанас затапливаются каждую весну на площади в несколько сотен квадратных километров. Уровень воды нескольких рек, впадающих в озеро, повышается одновременно, поэтому низкие равнины, луга и даже окружающие леса уходят под воду. По этой затопленной территории можно даже покататься на лодке. Однако природа местами дикая и опасная, заблудиться несложно, а передвижение на моторных лодках запрещено. Лишь немногим удается изучить все многообразие природы озера Лубанас.
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Видео: Сюжет передачи на латышском языке
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