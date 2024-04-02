Видео ⟩ Водитель BMW хотел устроить дрифт в центре Риги, но чуть не врезался в столб

В понедельник, 1 апреля, в Риге на пересечении улиц Кр. Валдемара и Элизабетес водитель BMW не справился с управлением. Все это запечатлел мотоциклист, стоявший в этот момент на перекрестке на красный свет.

Водитель, поворачивая направо, хотел продемонстрировать управляемый занос, но не справился с управлением и выехал на тротуар, едва избежав столкновения с фонарным столбом.

Водителю BMW, вероятно, было очень стыдно за случившееся. Он быстро вернулся на проезжую часть и покинул место происшествия.

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