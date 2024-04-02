Сотрудники правоохранительных органов получили вызов на место происшествия в 9:08. В результате стрельбы пострадали 12-летние подростки.

По сообщениям СМИ, полиция задержала подозреваемого, которому также 12 лет. Пока не ясно, является ли он учеником этой школы.

Городские власти собрали кризисную группу в связи с ЧП. Жителей просят не приближаться к территории школы.

В школе учатся около 800 детей - с первого по девятый класс.

Вантаа - это четвертый по величине город Финляндии. В нем живет около 240 000 человек.

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