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Стрельба в школе в Финляндии: один школьник погиб, двое получили ранения (1)

rus.tvnet.lv
Обновлено 2 апреля 2024, 14:28
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В школе Финляндии произошла стрельба. Трое детей получили ранения
В школе Финляндии произошла стрельба. Трое детей получили ранения Фото: Visegrád 24/"X"

Утром во вторник, 2 апреля, в школе в финском городе Вантаа произошла стрельба. Полиция сообщает, что в результате инцидента один подросток погиб, а двое школьников ранены, стрелок арестован, сообщает финский общественный портал Yle.

Сотрудники правоохранительных органов получили вызов на место происшествия в 9:08. В результате стрельбы пострадали 12-летние подростки.

По сообщениям СМИ, полиция задержала подозреваемого, которому также 12 лет. Пока не ясно, является ли он учеником этой школы.

Городские власти собрали кризисную группу в связи с ЧП. Жителей просят не приближаться к территории школы.

В школе учатся около 800 детей - с первого по девятый класс.

Вантаа - это четвертый по величине город Финляндии. В нем живет около 240 000 человек.

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