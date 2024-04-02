Утром во вторник, 2 апреля, в школе в финском городе Вантаа произошла стрельба. Полиция сообщает, что в результате инцидента один подросток погиб, а двое школьников ранены, стрелок арестован, сообщает финский общественный портал Yle.
Сотрудники правоохранительных органов получили вызов на место происшествия в 9:08. В результате стрельбы пострадали 12-летние подростки.
По сообщениям СМИ, полиция задержала подозреваемого, которому также 12 лет. Пока не ясно, является ли он учеником этой школы.
Городские власти собрали кризисную группу в связи с ЧП. Жителей просят не приближаться к территории школы.
В школе учатся около 800 детей - с первого по девятый класс.
Вантаа - это четвертый по величине город Финляндии. В нем живет около 240 000 человек.
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