Фото ⟩ Гражданина Беларуси задержали за провоз нелегальных мигрантов в Латвию

Государственная пограничная охрана совместно с сотрудниками полиции остановили автомобиль Renault Laguna в Эзерниекской волости Краславского края. Автомобилем управлял гражданин Беларуси. В ходе проверки документов было установлено, что внутри автомобиля находятся восемь граждан Ирана без необходимых документов, а также без действующих виз и видов на жительство.

В отношении перевозчика возбуждено уголовное дело за предоставление большому количеству лиц возможности незаконного пребывания в Латвии. Мерой пресечения, примененной к лицу, является содержание под стражей.

Ранее RUS TVNET сообщал о еще одном случае перевозки нелегальных мигрантов.

Литовские пограничники задержали гражданина Латвии, который вез в Западную Европу четырех нелегальных мигрантов, граждан Афганистана, сообщает погранохрана Литвы.

В ночь с субботы на воскресенье в рамках предотвращения и контроля нелегальной миграции сотрудники Пограничной службы Литвы (VSAT) остановили выезжавший из Литвы автомобиль Saab с латвийскими номерами.

Управлявший им 45-летний гражданин Латвии предоставил пограничникам удостоверение личности и документы на автомобиль. Однако сотрудников VSAT интересовал не водитель, а пассажиры - четыре афганца в возрасте от 20 до 31 года.

У них не было документов, позволяющих въезжать в Литву и находиться в стране. У всех у них были паспорта граждан Афганистана.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!