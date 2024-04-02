Беспилотники атаковали предприятия в Татарстане. Что известно и при чем тут иранские дроны

В феврале 2023 года газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц из одной из стран-союзниц США сообщала, что Москва и Тегеран разрабатывают планы по строительству нового завода в России, который мог бы производить не менее 6 тысяч беспилотников иранской разработки для войны в Украине.

Дроны и НПЗ

карта Фото: BBC

Украинские СМИ регулярно сообщают о том, что ГУР стоит за атаками дронов на российские промышленные объекты, в том числе НПЗ, которые продолжаются с начала года (см. карту, данные на 15 марта).

Официально Киев не заявляет об ударах, однако на прошлой неделе президент Владимир Зеленский в интервью Washington Post рассказал об отрицательной реакции властей США на такие атаки.

«Мы использовали наши беспилотники. Никто не может сказать нам, что мы не можем», — говорил Зеленский, связывая обстрелы российских НПЗ с тем, что у Украины не хватает средств ПВО, чтобы защитить свою энергетическую инфраструктуру от российских ударов.

Источник в украинской разведке сообщил Reuters, что Украина нанесла удар по крупному российскому нефтяному объекту в Татарстане, чтобы сократить доходы России от нефти.

Украинские атаки наносят удар по нефтегазовой промышленности России, которая, несмотря на западные запреты на импорт и ценовые ограничения, остается крупнейшим источником доходов для военной экономики Москвы, комментирует американская телекомпания CNN.

Атаки стали возможными благодаря использованию дронов с большей дальностью действия и новым возможностями, в том числе с использованием искусственного интеллекта, что помогает беспилотникам ориентироваться и избегать помех, сообщил CNN источник, близкий к украинской программе дронов.

Эксперты обращают внимание на то, что удары теперь чаще наносятся не по нефтехранилищам, а по установкам обработки, то есть поражают цели, на восстановление которые требуется западные технологии, в то время как России гораздо труднее закупать их.

Эксперты полагают, что такие атаки могут оказать большее влияние на российскую экономику, чем нынешние санкции.