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Беспилотники атаковали предприятия в Татарстане. Что известно и при чем тут иранские дроны

BBC News Русская служба
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BBC
Особая экономическая зона в Елабуге была открыта в 2007 году
Особая экономическая зона в Елабуге была открыта в 2007 году Фото: BBC русская служба

Утром во вторник беспилотные летательные аппараты впервые долетели до территории Татарстана, где совершили атаку на предприятия, расположенные в Елабуге и Нижнекамске. В результате удара в Елабуге есть пострадавшие, сообщили власти. СМИ сообщали, что там собирают дроны, используемые для атак на Украину.

В пресс-службе главы Татарстана заявили, что в результате «серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен».

В Нижнекамске беспилотник пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод, но был обезврежен системой радиоэлектронной борьбы, заявил мэр города Рамиль Муллин. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

По данным Reuters, дрон атаковал установку первичной переработки нефти АВТ-7 на НПЗ «Танеко», принадлежащем «Татнефти». Это третий по величине нефтеперерабатывающий завод в России, примерно на 1300 км удаленный от линии фронта в Украине, а на долю установки приходится около половины общей годовой производственной мощности завода.

В то же время источник издания «Коммерсант-Казань» утверждает, что беспилотник врезался в ограждение территории «Танеко», «развалился на куски» и загорелся. Еще один дрон, по словам источника, «сам упал где-то».

С начала года украинские дроны не раз атаковали нефтеперерабатывающие заводы в России, что, как сообщали СМИ, привело к сокращению выпуска топлива.

В Елабуге дроны атаковали территорию особой экономической зоны «Алабуга». Как сообщил телеграм-канал ОЭЗ, в 5:45 утра по местному времени два беспилотника якобы ударили по общежитию.

На опубликованных телеграм-каналами видео, предположительно, беспилотник самолетного типа пикирует на промышленную застройку, после чего раздается мощный взрыв.

Пресс-служба главы Татарстана со ссылкой на данные республиканского минздрава сообщила, что в результате атаки беспилотников на объекты в Елабуге пострадали шесть человек, трех человек госпитализировали.

Позже число пострадавших увеличилось до 12, все они являются студентами «Алабуга Политех», сообщили РБК в Единой дежурной диспетчерской службе.

Елабуга и дроны

Как сообщали СМИ, на территории ОЭЗ «Алабуга» расположен завод по производству дронов-камикадзе типа Shahed, которыми Россия регулярно атакует территорию Украины.

В расследовании журналистов издания «Протокол» и YouTube-канала «РЗВРТ» утверждалось, что к сборке дронов-камикадзе на заводе в особой экономической зоне якобы привлекают в том числе студентов колледжа «Алабуга Политех».

О том, что атакован был именно завод по сборке беспилотников, со ссылкой на источник сообщает «РБК-Украина». Как заявил собеседник издания, атаку, в результате которой «есть значительные разрушения производственных мощностей», совершило главное управление разведки Минобороны Украины.

В прошлом году американские СМИ сообщали о планах запустить в Елабуге массовое производство дронов-камикадзе иранской модели.

В августе прошлого года издание Washington Post сообщало, что Россия хочет наладить на заводе в Елабуге производство дронов иранской модели.

В феврале 2023 года газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц из одной из стран-союзниц США сообщала, что Москва и Тегеран разрабатывают планы по строительству нового завода в России, который мог бы производить не менее 6 тысяч беспилотников иранской разработки для войны в Украине.

Дроны и НПЗ

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карта Фото: BBC

Украинские СМИ регулярно сообщают о том, что ГУР стоит за атаками дронов на российские промышленные объекты, в том числе НПЗ, которые продолжаются с начала года (см. карту, данные на 15 марта).

Официально Киев не заявляет об ударах, однако на прошлой неделе президент Владимир Зеленский в интервью Washington Post рассказал об отрицательной реакции властей США на такие атаки.

«Мы использовали наши беспилотники. Никто не может сказать нам, что мы не можем», — говорил Зеленский, связывая обстрелы российских НПЗ с тем, что у Украины не хватает средств ПВО, чтобы защитить свою энергетическую инфраструктуру от российских ударов.

Источник в украинской разведке сообщил Reuters, что Украина нанесла удар по крупному российскому нефтяному объекту в Татарстане, чтобы сократить доходы России от нефти.

Украинские атаки наносят удар по нефтегазовой промышленности России, которая, несмотря на западные запреты на импорт и ценовые ограничения, остается крупнейшим источником доходов для военной экономики Москвы, комментирует американская телекомпания CNN.

Атаки стали возможными благодаря использованию дронов с большей дальностью действия и новым возможностями, в том числе с использованием искусственного интеллекта, что помогает беспилотникам ориентироваться и избегать помех, сообщил CNN источник, близкий к украинской программе дронов.

Эксперты обращают внимание на то, что удары теперь чаще наносятся не по нефтехранилищам, а по установкам обработки, то есть поражают цели, на восстановление которые требуется западные технологии, в то время как России гораздо труднее закупать их.

Эксперты полагают, что такие атаки могут оказать большее влияние на российскую экономику, чем нынешние санкции.

BBC
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