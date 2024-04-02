VDD потребовала аннулировать ВНЖ двух российских инвесторов

В 2022 году в закон об иммиграции были внесены поправки, отменяющие возможность для граждан России и Беларуси получить ВНЖ за инвестиции в латвийскую экономику. Рост базовых ставок Euribor и инфляция также оказали негативное влияние на программу, особенно на сделки с недвижимостью.

В 2023 году было получено 86 заявок от инвесторов, а объем инвестиций составил 10,5 млн евро - 39,5% от уровня 2022 года и 31% от уровня 2021 года. В основном это были инвестиции в недвижимость в Риге и столичном регионе с целью получения ВНЖ.

Программа привлечения инвестиций, предлагающая нерезидентам возможность получить ВНЖ, в первые годы после введения имела положительный эффект, однако по мере ужесточения условий и ухудшения геополитической ситуации объем иностранного капитала сокращался - с 2014 года средний объем инвестиций за ВНЖ ежегодно уменьшался почти на 87%.

В период с 2015 по 2018 год объем иностранных инвестиций, привлеченных через программу ВНЖ, был в 3,5 раза меньше, чем в первые четыре года действия программы. Если в 2014 году инвестиции нерезидентов, связанные с получением ВНЖ, превышали 11% общего объема инвестиций нерезидентов в экономику Латвии, то в 2023 году они уже не достигали 0,1%.

"Это свидетельствует о том, что в целом программа привлечения инвестиций утратила свое первоначальное значение и ВНЖ не являются мотивирующим инструментом для привлечения иностранного капитала в Латвию", - говорится в докладе.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!