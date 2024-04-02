VDD потребовала аннулировать ВНЖ двух российских инвесторов

Служба государственной безопасности (VDD) в прошлом году предписала Управлению по делам гражданства и миграции (PMLP) аннулировать временные виды на жительство (ВНЖ) двух российских граждан, выданные на основании сделанных ими инвестиций, говорится в докладе Министерства внутренних дел правительству.
С 1 июля 2010 года до конца прошлого года PMLP по программе ВНЖ за инвестиции выдало 19,8 тыс. ВНЖ. В 273 случаях инвесторам было отказано в ВНЖ, а аннулировано 3387 ВНЖ. 31 декабря 2023 года в Латвии проживали 4412 инвесторов и членов их семей с действительными ВНЖ.
Объем инвестиций нерезидентов за ВНЖ в период с 1 июля 2010 года по декабрь прошлого года составил 1,62 млрд евро.
83% общего объема средств (1,35 млрд евро) составили инвестиции в латвийский рынок недвижимости. Инвестиции в субординированные обязательства кредитных учреждений составили 10% (158,9 млн евро), в основной капитал предприятий - 6% (98,5 млн евро), в государственные беспроцентные ценные бумаги - 1% (16,3 млн евро).
Претенденты на получение ВНЖ за инвестиции в основном являются выходцами из регионов с нестабильной геополитической ситуацией и высокой экономической и политической неопределенностью.
На долю инвесторов из стран бывшего СССР приходится около 85% всех заявок на ВНЖ, а за пределами бывшего СССР наибольший интерес к ВНЖ проявляют инвесторы из Азии.
В связи с изменением условий инвестиционной программы с 1 сентября 2014 года количество заявок на ВНЖ и объем инвестиций значительно снизились. Если в 2014 году количество ВНЖ, выданных в рамках инвестиционной программы, составляло 53% общего количества, то в последующие годы этот показатель резко снизился и в 2023 году составил 0,6% общего количества впервые выданных ВНЖ.
В 2022 году в закон об иммиграции были внесены поправки, отменяющие возможность для граждан России и Беларуси получить ВНЖ за инвестиции в латвийскую экономику. Рост базовых ставок Euribor и инфляция также оказали негативное влияние на программу, особенно на сделки с недвижимостью.
В 2023 году было получено 86 заявок от инвесторов, а объем инвестиций составил 10,5 млн евро - 39,5% от уровня 2022 года и 31% от уровня 2021 года. В основном это были инвестиции в недвижимость в Риге и столичном регионе с целью получения ВНЖ.
Программа привлечения инвестиций, предлагающая нерезидентам возможность получить ВНЖ, в первые годы после введения имела положительный эффект, однако по мере ужесточения условий и ухудшения геополитической ситуации объем иностранного капитала сокращался - с 2014 года средний объем инвестиций за ВНЖ ежегодно уменьшался почти на 87%.
В период с 2015 по 2018 год объем иностранных инвестиций, привлеченных через программу ВНЖ, был в 3,5 раза меньше, чем в первые четыре года действия программы. Если в 2014 году инвестиции нерезидентов, связанные с получением ВНЖ, превышали 11% общего объема инвестиций нерезидентов в экономику Латвии, то в 2023 году они уже не достигали 0,1%.
"Это свидетельствует о том, что в целом программа привлечения инвестиций утратила свое первоначальное значение и ВНЖ не являются мотивирующим инструментом для привлечения иностранного капитала в Латвию", - говорится в докладе.
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