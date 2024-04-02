Киев: в Украине находятся 474 тысячи российских военных

В настоящее время на территории Украины находятся 474 тысячи российских военнослужащих, заявил заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий в эфире телеканала Apostrof TV.
"Сейчас сухопутный компонент врага на наших территориях насчитывает около 474 тысяч военных, - сказал Скибицкий. - До начала 2024 года этот показатель колебался в пределах 450-460 тысяч военных. Есть наращивание, но за счет формирования так называемых резервных полков и введения дополнительных подразделений".
В России существенно сократились сроки подготовки новых пехотных подразделений, также сокращен процесс обучения профессиональных солдат, пояснил заместитель начальника ГУР.
Пехотинца готовят с нуля за 27 дней. За это время проводится индивидуальная подготовка, подготовка в составе подразделения и боевое слаживание.
В России также ускоренными темпами идет подготовка артиллеристов, танкистов и им подобных военнослужащих.
По данным ГУР, наибольшие потери у противника в настоящее время наблюдаются в рядах пехоты.
80% техники, используемой российской пехотой, было восстановлено или снято с хранения и модернизировано; только 20% - это новые танки, БМП и артиллерийские системы.
Это не более 200 новых танков российского производства в год.