Киев: в Украине находятся 474 тысячи российских военных

"Сейчас сухопутный компонент врага на наших территориях насчитывает около 474 тысяч военных, - сказал Скибицкий. - До начала 2024 года этот показатель колебался в пределах 450-460 тысяч военных. Есть наращивание, но за счет формирования так называемых резервных полков и введения дополнительных подразделений".

В России существенно сократились сроки подготовки новых пехотных подразделений, также сокращен процесс обучения профессиональных солдат, пояснил заместитель начальника ГУР.

Пехотинца готовят с нуля за 27 дней. За это время проводится индивидуальная подготовка, подготовка в составе подразделения и боевое слаживание.

В России также ускоренными темпами идет подготовка артиллеристов, танкистов и им подобных военнослужащих.

По данным ГУР, наибольшие потери у противника в настоящее время наблюдаются в рядах пехоты.

80% техники, используемой российской пехотой, было восстановлено или снято с хранения и модернизировано; только 20% - это новые танки, БМП и артиллерийские системы.

Это не более 200 новых танков российского производства в год.

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