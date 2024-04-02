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Скандальный художник Бректе снял пасхальное видео. Соцсети гудят

Apollo.lv rus.tvnet.lv
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Фото: kristians.brekte6/TikTok/Ekrānuzņēmums/Apollo.lv kolāža

Художник, заведующий кафедрой живописи Латвийской академии художеств и доцент Кристиан Бректе привык шокировать и провоцировать общество. Возможно, именно таким был его умысел и во время съемок пасхального видео "Готовим вместе с Кристианом Бректе", пишет портал Apollo.lv.

@kristians.brekte6 GATAVO AR KRISTIANU BREKTI! Lieldienās Skotu 🥚 #easter #foodlover #easteregg #meatlovers #scotland #food #jesuslovesyou @HEITA ♬ Beautiful Memories - Lux-Inspira

В связи с видео в соцсетях начали появляться различные комментарии, начиная от "Элегантно!" и заканчивая "Полный придурок!".

Хватает и тех, кому перформанс профессора пришелся по душе.

"Наконец хорошее кулинарное шоу. Ни секунды мне не было скучно. Спасибо".

"Такая Пасха мне нравится".

"Я ржу!"

Как обычно, нашлись и те, чьи чувства Бректе задел. Такие комментарии художник, конечно, ожидал.

"Если ты болен, то нужно лечиться, а если нет ни малейшего понятия о предмете, лучше не насмехайся".

"Маленький ребенок, которому нравится насмехаться над ВСЕМИ ценностями, так как он обделен. Жаль".

"Да простит тебя господь".

"Отвратительный сатанист, который ведет себя как одержимый... орет и насмехается над Пасхой".

Неожиданными для художника, возможно, станут жалобы на... скуку. Шум, конечно, был большим, но многим этого оказалось мало. Со временем привыкаешь и к такому.

"Это карканье во всех видео раздражает".

"Дико хотелось копировать Мэнсона, но не получается, жаль".

"Заслуживающая сожаления копия своих идей и самооценки".

"Слабый юмор и всегда в одни ворота. Скучно".

Некоторые пользователи соцсетей задумались, не возлагает ли должность в высшем учебном заведении на Бректе определенные обязанности.

"Неприятно ни смотреть, ни слушать. И так себя ведет наша так называемая "интеллигенция". Ужас!!!"

"Профессор" доказал отсутствие таланта, нехватку идей и слабость духа. Разрисовать стену муралом, разрисовывать изделия интим-товаров и создать рубрику о еде может каждый "колхозник".

"К сожалению, мало кто умеет рисовать. Речь идет не об избранном стиле. Рисовать!!!

Каждый год на Ярмарке/Яунмарке видна эта бесталанная сущность. Покупать имеет смысл только ювелирные изделия.

Я, конечно, уже старый гриб, но что поделать, если я вырос среди книг Рапы и школьных картин Пурвитиса..."

Как написала одна из комментаторов, иногда искусство требует жертв. Но, даже если кулинарии было достаточно, именно искусства в видео Бректе было маловато. Так что в этот раз - без жертв. Бывает.

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