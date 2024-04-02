Скандальный художник Бректе снял пасхальное видео. Соцсети гудят

"Дико хотелось копировать Мэнсона, но не получается, жаль".

"Заслуживающая сожаления копия своих идей и самооценки".

"Слабый юмор и всегда в одни ворота. Скучно".

Некоторые пользователи соцсетей задумались, не возлагает ли должность в высшем учебном заведении на Бректе определенные обязанности.

"Неприятно ни смотреть, ни слушать. И так себя ведет наша так называемая "интеллигенция". Ужас!!!"

"Профессор" доказал отсутствие таланта, нехватку идей и слабость духа. Разрисовать стену муралом, разрисовывать изделия интим-товаров и создать рубрику о еде может каждый "колхозник".

"К сожалению, мало кто умеет рисовать. Речь идет не об избранном стиле. Рисовать!!!

Каждый год на Ярмарке/Яунмарке видна эта бесталанная сущность. Покупать имеет смысл только ювелирные изделия.

Я, конечно, уже старый гриб, но что поделать, если я вырос среди книг Рапы и школьных картин Пурвитиса..."

Как написала одна из комментаторов, иногда искусство требует жертв. Но, даже если кулинарии было достаточно, именно искусства в видео Бректе было маловато. Так что в этот раз - без жертв. Бывает.

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