Министр: У Украины есть дроны, способные пролететь более 1000 километров

На вооружении у Украины есть дроны, способные пролететь более 1000 километров, заявил в интервью немецкому изданию Die Welt министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
"Радиус действия большинства дронов, при помощи которых наносятся удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, составляет от 700 до 1000 километров, но теперь есть дроны, способные пролететь более 1000 километров", - сказал министр.
По мнению Федорова, именно от развития дронов зависит и результат.
По его прогнозам, первые прототипы дронов с искусственным интеллектом могут появиться на поле боя в небольших количествах уже в конце 2024 года.
Однако сказать, что победить в технологической войне, пока что невозможно, указал министр.
"В одних секторах победу одерживаем мы, в других россияне нас обходят", - сказал Федоров.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!