В сезон замены зимних шин самую большую озабоченность у автовладельцев вызывает выбор шин, цены и размеры. Но не менее важной задачей является правильное хранение снятых летних шин, ведь они могут простоять без использования целых полгода, сообщает портал tv3.lv.
Видео ⟩ Как правильно хранить летние шины зимой?
Перед хранением протектор шин необходимо очистить от посторонних веществ. Рекомендуется вымыть шины перед их укладкой на хранение, однако после этого их обязательно нужно просушить.
Шины рекомендуется хранить в мешках, если они будут храниться в помещениях с постоянной температурой. Если шины нужно хранить на улице, то их следует защитить от прямых солнечных лучей и осадков.
Какие еще рекомендации дают эксперты? Если шины хранятся вместе с дисками, то лучше всего их подвесить. Если такой возможности нет, стоит сложить их в стопку и положить между колесами картон или что-то еще, чтобы диски не соприкасались.
Шины без дисков, напротив, следует хранить в вертикальном положении, а в течение зимы их нужно периодически поворачивать, чтобы избежать деформации нижней части.
Кто-то, желая сохранить шины в тепле, может поставить их рядом с печью или другим источником тепла. Мартиньш Гринбергс, руководитель по продажам шин Goodyear в Балтии, не рекомендует этого делать, так как тепло ускоряет высыхание шин и старение резины.
Также вредным для состава резины может быть прямой контакт с асфальтом, бетонным полом, нефтепродуктами, химическими веществами и даже озонированным воздухом.
Видео: Сюжет портала tv3.lv
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