Видео Мужчина попал в аварию из-за двух агрессивных водителей

Молодые парни не хотели потерять права, поэтому солгали. Так о происшествии на трассе Рига - Елгава говорит водитель автомобиля Toyota Yaris Раймонд и просит откликнуться свидетелей инцидента, который произошел 15 ноября около 19:00 неподалеку от поворота на Далбе.

"Парни, видимо, играли в догонялки не в том месте. Такого не нужно делать на дорогах, на мой взгляд. Это слишком опасно на такой трассе", - рассказывает Раймонд.

Ситуация развивалась следующим образом: Раймонд на своей Toyota Yaris ехал по правой полосе в направлении Риги. На большой скорости мимо него промчался BMW, за ним следовал Audi A4.

Впереди, на правой полосе, медленно ехал фургон, но по неизвестным причинам BMW и Audi вместо обгона устроились позади него.

Раймонд решил обогнать три машины, которые находились перед ним, но Audi, не убедившись в безопасности, врезался в Toyota. Произошло легкое столкновение.

Раймонд просит откликнуться свидетелей, возможно, у кого-то есть запись с видеорегистратора или кто-то лично видел аварию 15 ноября. Возможно, водитель фургона заметил ситуацию в зеркале заднего вида.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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