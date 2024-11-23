Несколько дней назад два "летящих" автомобиля - Audi и BMW - стали причиной аварийной ситуации на Елгавском шоссе, но водители не захотели брать на себя ответственность за агрессивное вождение. Расследованием ДТП на трассе занимается полиция, однако показания других водителей могут оказаться очень полезными, сообщает программа Degpunktā.
Видео ⟩ Мужчина попал в аварию из-за двух агрессивных водителей
Молодые парни не хотели потерять права, поэтому солгали. Так о происшествии на трассе Рига - Елгава говорит водитель автомобиля Toyota Yaris Раймонд и просит откликнуться свидетелей инцидента, который произошел 15 ноября около 19:00 неподалеку от поворота на Далбе.
"Парни, видимо, играли в догонялки не в том месте. Такого не нужно делать на дорогах, на мой взгляд. Это слишком опасно на такой трассе", - рассказывает Раймонд.
Ситуация развивалась следующим образом: Раймонд на своей Toyota Yaris ехал по правой полосе в направлении Риги. На большой скорости мимо него промчался BMW, за ним следовал Audi A4.
Впереди, на правой полосе, медленно ехал фургон, но по неизвестным причинам BMW и Audi вместо обгона устроились позади него.
Раймонд решил обогнать три машины, которые находились перед ним, но Audi, не убедившись в безопасности, врезался в Toyota. Произошло легкое столкновение.
Раймонд просит откликнуться свидетелей, возможно, у кого-то есть запись с видеорегистратора или кто-то лично видел аварию 15 ноября. Возможно, водитель фургона заметил ситуацию в зеркале заднего вида.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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