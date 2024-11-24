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Фото В Эстонии автомобиль протаранил автобусную остановку

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На шоссе Раквере-Муствеэ (Эстония) был разрушен автобусный павильон Кехала, сообщает Rus.Postimees.

Разбитый павильон и машину в кювете рядом с ним утром в субботу, 23 ноября, заметили проезжавшие мимо люди. По их данным, это был автомобиль BMW.

Судя по следам на месте происшествия, следовавшая в Раквере машина метрах в десяти до павильона резко отклонилась вправо и въехала прямо в появившиеся на пути препятствие.

Удар был сильным - сместилось и бетонное основание автобусного павильона. Столб с табличкой автобусной остановки был в кювет и был скручен в S-образную форму. В субботу днем части кузова автомобиля все еще были разбросаны по всей территории.

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