Тяжелая авария в Валмиерском крае: один человек погиб, есть пострадавшие

По данным Государственной полиции, по предварительной информации, в воскресенье, 24 ноября, около 10:40 в Валмиерском крае водитель автомобиля Audi съехал с дороги в кювет, где машина перевернулась. В результате аварии пострадали три человека, один погиб.

На данный момент на месте происшествия перекрыто движение транспорта, но можно объехать по дороге от Дикли до шоссе Пуйкуле - Ренцены - Вевери (V112).

За минувшие сутки в результате дорожно-транспортных происшествий в Латвии пострадали 14 человек, сообщили агентству LETA в отделе общественных отношений Государственной полиции.

Всего в субботу, 23 ноября, зарегистрировано 156 ДТП, что на несколько десятков больше, чем обычно. Люди пострадали только в десяти авариях, погибших нет.

За сутки в сфере дорожного движения Госполиция выявила 440 административных нарушений, в том числе 168 случаев превышения разрешенной скорости движения.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!