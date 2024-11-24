Видео Программа: как правильно ездить на дорогах с трамвайными рельсами?

Если на улице есть трамвайные рельсы, и нужно повернуть налево - следует ли это делать с рельсов или из своей полосы движения? Этот вопрос волнует многих.

Как объясняет CSDD, в первую очередь нужно учитывать, находятся ли рельсы на одном уровне с проезжей частью. Если рельсы расположены посередине, водители должны занять позицию на трамвайных путях в направлении своего движения. Если на перекрестке установлены указательные знаки, поворот следует совершать из указанной полосы.

Если трамвайные рельсы не находятся посередине, а расположены слева, то и в этом случае необходимо заехать на трамвайные рельсы и уже оттуда выполнить поворот налево.

Трамвай перевозит пассажиров, и водители должны быть особенно внимательны возле остановок. Нужно тщательно смотреть за ситуацией, так как иногда кто-то из пассажиров может не заметить приближающийся автомобиль. Поэтому пешеходам всегда нужно уступать дорогу, чтобы они могли безопасно сесть или выйти из общественного транспорта.

Водителям следует помнить, что у трамвая преимущество в большинстве случаев, а также что ездить по рельсам без особой причины не стоит - такой маневр можно совершить, если это разрешено правилами.

Видео: Сюжет программы Zebra

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