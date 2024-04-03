Залечь на дно в России. Мигранты ждут, чем закончатся призывы "усилить" и "ограничить"

За 10 дней, прошедших после нападения в «Крокус Сити Холле», сообщения о нападениях на людей с неславянской внешностью были: в московском метро с расистскими лозунгами несколько молодых мужчин преследовали уроженку Якутии, в сети появились видео избиения курьера и нападения на продавца шаурмы. Этих инцидентов, однако, пока не так много, чтобы говорить о серьезном скачке антимигрантского насилия. Но не о всех нападениях сообщают очевидцы или полиция. Те, кто отслеживает происшествия такого рода, не исключают, что публикация видеосвидетельств, которыми хвастаются налетчики, позволит говорить о росте таких преступлений ретроспективно.

Пока Верховский не утверждает однозначно, что этот рост насилия неизбежен. Неочевидно и то, как далеко на практике зайдет ужесточение обращения с трудовой миграцией и мигрантами. В российском государстве, как и пять, и десять лет назад экономическая целесообразность и правоохранительные ограничения тянут ситуацию в разные стороны. В идеологии, полагает эксперт, усилится националистический фланг. Но чего ждать на практике?

«Государство — это же много разных „агентств“, так сказать. У них разная повестка и разный интерес в этом деле. Вот господин Бастрыкин, допустим, регулярно выступает о мигрантской угрозе из года в год. Это для него не кампания, а только постоянная тема. И понятно, что у него как у руководителя Следственного комитета нет никакой заинтересованности в том, чтобы мигранты в стране были. А у Министерства экономического развития есть такая заинтересованность. Кто из них кого одолеет в этой ситуации, мы не знаем. Скорее всего, никто никого окончательно не одолеет», — полагает Верховский.

При участии Златы Онуфриевой

Фото: BBC

Подпишитесь на нашу имейл-рассылку, и каждый вечер с понедельника по пятницу вы будете получать самые основные новости за день, а также контекст, который поможет вам разобраться в происходящем.

Фото: BBC