Видео ⟩ Агрессивный водитель нарушил множество правил, но не смог далеко уехать

Водитель, машина которого была оборудована камерой, заснял на видео лихача и поделился роликом в социальных сетях.

На видео видно, что за автомобилем автора внезапно появляется KIA Ceed, который ранее обогнал другое транспортное средство и пересек сплошную линию. Ограничение скорости на этом участке дороги составляет 40 км/ч.

Далее он обгоняет автора видео по встречной полосе. Как видно на видео, аналогичные нарушения правил дорожного движения водитель KIA совершает и дальше.

Правда, агрессивное вождение не всегда может принести пользу - водитель KIA так и не смог уехать намного дальше, чем автор видео, который не нарушал правила.

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