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На что следует обратить внимание при покупке спаржи? Рассказывает шеф-повар Кристапс Силис

Receptes.lv rus.tvnet.lv
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Фото: Inna Zakharchenko/Shutterstock.com

Весна набирает обороты. В магазинах появились сезонные фрукты и овощи, в том числе спаржа. Шеф-повар Кристапс Силис рассказывает, на что следует обратить внимание при выборе сочных стеблей.

Шеф-повар Кристапс Силис в программе "Шефа вызывали?" рассказал, что при покупке спаржи следует проверить, не скукожились ли стебли, не засохли они и не застоялись ли, а также обратить внимание на то, чтобы ярко-зеленая часть была крупнее белой.

Белая часть тверже, суше - ее всегда срезают, но выбрасывать не нужно. Ее можно использовать при варке бульона.

Подробнее смотрите в сюжете:

 

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