На что следует обратить внимание при покупке спаржи? Рассказывает шеф-повар Кристапс Силис

Шеф-повар Кристапс Силис в программе "Шефа вызывали?" рассказал, что при покупке спаржи следует проверить, не скукожились ли стебли, не засохли они и не застоялись ли, а также обратить внимание на то, чтобы ярко-зеленая часть была крупнее белой.