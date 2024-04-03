В Венесуэле умер самый старый мужчина в мире

Перес Мора был признан самым старым мужчиной в мире 4 февраля 2022 года, когда ему было 112 лет и 253 дня, свидетельствует Книга рекордов Гиннесса.

Он отец 11 детей, и в 2022 году у него был 41 внук, 18 правнуков и 12 праправнуков.

Перес Мора родился 27 мая 1909 года и был девятым из десяти детей в семье. В возрасте пяти лет он вместе со своим отцом и братьями начал трудиться в сельском хозяйстве, помогая собирать сахарный тростник и кофе. Позже Перес Мора стал шерифом и занимался разрешением земельных и семейных споров, продолжая при этом уделять время сельскому хозяйству.

Самым старым известным человеком в мире, чей возраст был официально подтвержден, была француженка Жанна Луиза Кальман, скончавшаяся в 1997 году в городе Арле в возрасте 122 лет.

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