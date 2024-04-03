Однако британское издание выразило сомнение в том, что ГУР в состоянии провести спецоперацию против такой хорошо защищенной цели. Россия приняла обширные меры по защите моста, усилив противовоздушную оборону и развернув "баржу-мишень" в качестве приманки для управляемых ракет, пишет The Guardian.

Взрывы на Крымском мосту

Для президента РФ Владимира Путина Крымский мост является ощутимым напоминанием о том, что он считает одним из своих величайших политических достижений: "возвращение" полуострова в состав России в 2014 году с помощью фиктивного референдума, проведенного под контролем российских войск, фактически оккупировавших Крым, напоминает The Guardian.

Для Киева мост в равной степени является символом незаконной российской аннексии. "Его разрушение укрепит кампанию Украины по освобождению Крыма и поднимет боевой дух на поле боя, где киевские войска постепенно отступают", - указывают журналисты.

После нападения России на Украину Крымский мост подвергался атакам дважды. 8 октября 2022 года взорвался проезжающий по мосту грузовик, в результате было повреждено железнодорожное полотно, разрушено несколько пролетов автомобильной дороги. Второй взрыв произошел 17 июля 2023 года, когда мост был атакован морским дроном. В результате один из автодорожных пролётов был разрушен, а другой - поврежден. Погибла семья, которая в тот момент проезжала по мосту на автомобиле.