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Вышел из дома в Кекаве. Полиция разыскивает пропавшего Алексея Красикова

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Алексей Красиков
Алексей Красиков Фото: Valsts policija

Рижское Зиемельское управление Рижского регионального управления Госполиции разыскивает пропавшего без вести Алексея Красикова 1986 года рождения. Мужчина 1 апреля этого года вышел из своего места жительства в Кекаве и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост около 170 см, темно-каштановые волосы, не хватает зубов. Был одет в черное пальто, синие джинсовые брюки, белые кроссовки, с собой была клетчатая сумка. У мужчины проблемы со здоровьем.

Госполиция призывает посмотреть на фотографию Алексея и отозваться каждого, кто знает его возможное местонахождение, позвонив по номеру телефона 67086458 или 110!

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