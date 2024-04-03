Видео ⟩ Посиделки в "Ежике" закончились пятью швами на голове. Работники и полиция равнодушны к случившемуся

Стоящее на штативе украшение упало на голову посетительнице, когда сотрудники начали вокруг него суетиться.

"Сотрудники даже не приносили лед, пока мы сами попросили. Потребовали вызвать "скорую". Они даже не пришли извиниться", - вспоминает Елена.

В больнице Страдиня женщине наложили пять швов.

Медики сообщили о происшествии в полицию, которые призвали женщину написать заявление. Когда она приехала это сделать, ей сообщили, что возбудить дело будет невозможно из-за того, что женщина выпила два сидра.

Однако инцидент завершился на положительной ноте. После съемки передачи директор заведения связался с Еленой, принес извинения и оба также договорились о компенсации. Компания также сообщает, что были изменены штативы для украшений и проведены переговоры с работниками.

Видео: сюжет Bez Tabu

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