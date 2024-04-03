СМИ сообщают, что Россия в обход санкций импортирует из ЕС винтовки и пистолеты

Россия в обход санкций ежемесячно импортирует из Евросоюза (ЕС) сотни винтовок и пистолетов, сообщает веб-издание The Insider.
По данным Федеральной службы по аккредитации РФ, в феврале этого года российские компании оформили документы на импорт 159 220 патронов и 1338 единиц легкого огнестрельного оружия, произведенного в ЕС, США, Турции и Японии.
Из них 957 единиц оружия было импортировано в обход санкций. Остальная часть - 381 турецкий карабин.
Значительную долю импорта составляют охотничьи ружья компаний ATA Turqua (Турция), Sabatti (Италия) и Bergara (США).
Самой крупной партией стали 500 австрийских пистолетов девятимиллиметрового калибра Glock 17 Gen5, которые стоят на вооружении полиции и подразделений специального назначения в десятках стран по всему миру.
Также были импортированы несколько десятков финских винтовок Sako S20 и Tikka T3x, а также винтовки Winchester XPR Strata из винтовки португальского завода Browning Viana и итальянского Sabatti Urban Sniper.
Почти все винтовки имеют калибр .308 Winchester или .300 Winchester Magnum и используются как гражданскими охотниками, так и военнослужащими.
Очевидно, из-за двойственного применения проще вывести это оружие из стран-производителей, отмечает издание.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!