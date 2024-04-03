Видео ⟩ "Не запрещено!" - активистка Крейле пришла в суд с российским флагом на груди

Согласно обвинению, женщина с 7 марта 2023 года по 15 июня 2023 года, с целью публичного выражения своей поддержки России, разместила в окнах своего места жительства самодельный российский флаг с надписью "Бог охраняет Латвию", самодельный российский флаг без надписи, а также самодельный российский флаг с надписью "Путин мой друг".

Кроме того, женщина разместила клейкие ленты белого, синего и красного цветов, изображая российский флаг, свидетельство красного цвета на котором запечатлены герб России и надпись "МВД России" и фотографию четырех женщин, у одной из них платье красного цвета с символикой СССР - серпом и молотком, а также расположенный на заднем плане кусок ткани, на котором последовательно изображены цвета - белого, синего и красного, изображая российский флаг.

Обвиняемая, понимая, что Россия совершает широкомасштабное вторжение на территорию Украины, публично выразила поддержку управлению этой страны-агрессора, а также своими действиями прославляла и оправдывала преступления, совершенные этой страной-агрессором.

Обвиняемая женщина свою вину в инкриминируемом ей преступлении не признает.

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