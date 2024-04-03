Видео ⟩ "Не запрещено!" - активистка Крейле пришла в суд с российским флагом на груди

Рижский городской суд 3 апреля продолжил рассматривать уголовное дело против прокремлевской активистки Елены Крейле, обвиняемой в публичном прославлении или оправдании военных преступлений. На судебное заседание женщина пришла в куртке с российским флагом и отвечала на вопросы журналистов только на русском языке, сообщает передача LTV Panorāma.
Jeļena savas dzīvesvietas logos joprojām izvietojusi Krievijas simboliku un citus karu slavinošus simbolus, novēroja "Panorāma". Tiesas sēdē liecības sniedza arī Kreiles kaimiņi.
Kreile atbildēja uz dažiem žurnālistu jautājumiem, tiesa, tikai krievu valodā. Apsūdzētā atbildējusi izvairīgi, norādot, ka gribot "mieru starp mūsu tautām". Visas apsūdzības viņa noliedz.
Tikmēr sievietes dzīvesbiedrs uz "Panorāmas" jautājumiem atbildēja latviski, abiem aktīvāk iesaistoties sarunās par to, kādēļ Latvijā viss ir slikti.
Российский флаг к куртке женщина прикрепила, потому что "так захотелось. Это не запрещено".
По мнению прокурора, совокупности доказательств достаточно для приговора и получена уверенность в преступлении. Кроме того, по мнению прокурора, выбранная Еленой одежда была неверной, учитывая геополитическую ситуацию.
Журналисты Panorāma заметили, что окна Елены, украшенные российской и советской символикой, пополнила и надпись на русском языке "Я - русский, латышский, советский человек".
Видео: сюжет программы Panorāma
Ранее сообщалось, что Крейле обвинили в том, что она публично прославляла и оправдывала совершенные Россией преступления против мира и военных преступлений на Украине, а также совершенные в Латвии геноцид, преступления против человечности, преступления против мира и военных преступлений, совершенных в СССР.
Согласно обвинению, женщина с 7 марта 2023 года по 15 июня 2023 года, с целью публичного выражения своей поддержки России, разместила в окнах своего места жительства самодельный российский флаг с надписью "Бог охраняет Латвию", самодельный российский флаг без надписи, а также самодельный российский флаг с надписью "Путин мой друг".
Кроме того, женщина разместила клейкие ленты белого, синего и красного цветов, изображая российский флаг, свидетельство красного цвета на котором запечатлены герб России и надпись "МВД России" и фотографию четырех женщин, у одной из них платье красного цвета с символикой СССР - серпом и молотком, а также расположенный на заднем плане кусок ткани, на котором последовательно изображены цвета - белого, синего и красного, изображая российский флаг.
Обвиняемая, понимая, что Россия совершает широкомасштабное вторжение на территорию Украины, публично выразила поддержку управлению этой страны-агрессора, а также своими действиями прославляла и оправдывала преступления, совершенные этой страной-агрессором.
Обвиняемая женщина свою вину в инкриминируемом ей преступлении не признает.
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