Видео ⟩ В Ростове-на-Дону произошел сильный пожар

В среду вечером в российском Ростове-на-Дону прогремели сильные взрывы и начался сильный пожар, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на местные СМИ.
In #Rostov, a warehouse with fuel on the territory of a grain terminal is on fire pic.twitter.com/n8dDRfzNBm— NEXTA (@nexta_tv) April 3, 2024
Пожар начался в промышленной зоне на левом берегу Дона, однако местные жители рассказали, что во время пожара были слышны по меньшей мере три сильных взрыва.
В районе зернового терминала загорелись зернохранилище или склад топлива, сообщают местные Telegram-каналы.
Reports of explosions and a fire in a grain depot in Rostov on Don, Russia.— (((Tendar))) (@Tendar) April 3, 2024
Source: Telegram / Wararchive_UA pic.twitter.com/uP7wZCvgqN
Telegram-канал "Тютина" сообщил, что пожар начался в 18:34 по местному времени, загорелся склад топлива.
В свою очередь, по информации Telegram-канала Baza, пожар произошел на территории зернового хранилища, но там могли находиться и техника по уборке зерна и топливо.
Пламя вспыхнуло на площади в 1000 квадратных метров.
‼️ Ростов на Дону, зараз...— kowalskydonetsk🇺🇦 (@kowalskydonetsk) April 3, 2024
Після декількох вибухів спалахнула пожежа у промзоні міста. pic.twitter.com/8lXLiWo03T
В 19:35 МЧС сообщило, что пожар локализован.
Информации о погибших и пострадавших нет.
Отсутствует и информация о работе ПВО или ударе дронов.
Ранее над Ростовом-на-Дону неоднократно сбивали дроны. 7 сентября один из них упал в центре города.
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