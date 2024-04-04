Видео ⟩ В Ростове-на-Дону произошел сильный пожар

In #Rostov, a warehouse with fuel on the territory of a grain terminal is on fire pic.twitter.com/n8dDRfzNBm — NEXTA (@nexta_tv) April 3, 2024

Пожар начался в промышленной зоне на левом берегу Дона, однако местные жители рассказали, что во время пожара были слышны по меньшей мере три сильных взрыва.

В районе зернового терминала загорелись зернохранилище или склад топлива, сообщают местные Telegram-каналы.

Reports of explosions and a fire in a grain depot in Rostov on Don, Russia.



Source: Telegram / Wararchive_UA pic.twitter.com/uP7wZCvgqN — (((Tendar))) (@Tendar) April 3, 2024

Telegram-канал "Тютина" сообщил, что пожар начался в 18:34 по местному времени, загорелся склад топлива.

В свою очередь, по информации Telegram-канала Baza, пожар произошел на территории зернового хранилища, но там могли находиться и техника по уборке зерна и топливо.

Пламя вспыхнуло на площади в 1000 квадратных метров.

‼️ Ростов на Дону, зараз...



Після декількох вибухів спалахнула пожежа у промзоні міста. pic.twitter.com/8lXLiWo03T — kowalskydonetsk🇺🇦 (@kowalskydonetsk) April 3, 2024

В 19:35 МЧС сообщило, что пожар локализован.

Информации о погибших и пострадавших нет.

Отсутствует и информация о работе ПВО или ударе дронов.

Ранее над Ростовом-на-Дону неоднократно сбивали дроны. 7 сентября один из них упал в центре города.

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