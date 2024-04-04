Чт, 4.04.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Видео ⟩ В Ростове-на-Дону произошел сильный пожар

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото: Ekrānuzņēmums

В среду вечером в российском Ростове-на-Дону прогремели сильные взрывы и начался сильный пожар, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на местные СМИ.

Пожар начался в промышленной зоне на левом берегу Дона, однако местные жители рассказали, что во время пожара были слышны по меньшей мере три сильных взрыва.

В районе зернового терминала загорелись зернохранилище или склад топлива, сообщают местные Telegram-каналы.

Telegram-канал "Тютина" сообщил, что пожар начался в 18:34 по местному времени, загорелся склад топлива.

В свою очередь, по информации Telegram-канала Baza, пожар произошел на территории зернового хранилища, но там могли находиться и техника по уборке зерна и топливо.

Пламя вспыхнуло на площади в 1000 квадратных метров.

В 19:35 МЧС сообщило, что пожар локализован.

Информации о погибших и пострадавших нет.

Отсутствует и информация о работе ПВО или ударе дронов.

Ранее над Ростовом-на-Дону неоднократно сбивали дроны. 7 сентября один из них упал в центре города.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх