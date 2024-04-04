Порошенко после войны снова планирует баллотироваться на пост президента

Несмотря на то, что выборы не могут проходить в условиях войны, Порошенко ясно подтвердил, что планирует провести компанию тогда, когда это можно будет сделать.

Перед тем, как будут проведены выборы, Украине нужно одержать победу над Россией, сказал экс-президент.

"Эта война больше, чем Украина. Речь идет о мировом порядке, свободе, демократии", - сказал он.

"Мы здесь боремся и спасаем мир", - указал лидер крупнейшей оппозиционной партии.

Альтернативным планом может стать кампания за место в Европарламенте, когда Украина присоединится к ЕС, сказал экс-президент.

Порошено занимал должность президента на протяжении пяти лет, но в 2019 году на выборах проиграл Владимиру Зеленскому.

Согласно конституции, выборы президента должны были пройти в прошлое воскресенье, однако они были отложены.

Опросы общественного мнения свидетельствуют, что большая часть жителей Украины выступает против проведения выборов в условиях войны.

Несмотря на то, что срок полномочий Зеленского истекает 20 мая, положение конституции позволяет ему оставаться на своем посту до тех пор, пока к власти не придет преемник.

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