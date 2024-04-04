Порошенко после войны снова планирует баллотироваться на пост президента

Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу Al Jazeera рассказал, что планирует после войны снова баллотироваться на должность главы государства, пишет dpa.
Несмотря на то, что выборы не могут проходить в условиях войны, Порошенко ясно подтвердил, что планирует провести компанию тогда, когда это можно будет сделать.
Перед тем, как будут проведены выборы, Украине нужно одержать победу над Россией, сказал экс-президент.
"Эта война больше, чем Украина. Речь идет о мировом порядке, свободе, демократии", - сказал он.
"Мы здесь боремся и спасаем мир", - указал лидер крупнейшей оппозиционной партии.
Альтернативным планом может стать кампания за место в Европарламенте, когда Украина присоединится к ЕС, сказал экс-президент.
Порошено занимал должность президента на протяжении пяти лет, но в 2019 году на выборах проиграл Владимиру Зеленскому.
Согласно конституции, выборы президента должны были пройти в прошлое воскресенье, однако они были отложены.
Опросы общественного мнения свидетельствуют, что большая часть жителей Украины выступает против проведения выборов в условиях войны.
Несмотря на то, что срок полномочий Зеленского истекает 20 мая, положение конституции позволяет ему оставаться на своем посту до тех пор, пока к власти не придет преемник.
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