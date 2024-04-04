В обществе прошли широкие дискуссии, а также установлен нормативный регламент , который становится основанием для того, чтобы дошкольные образовательные учреждения могли отказать в приеме больных детей. Детский сад зачастую является единственной альтернативой для женщины, возвращающейся на рынок труда после отпуска по уходу за ребенком. Если альтернативы не будет, то придется использовать больничный, и вопрос заключается в том, какие дополнительные убытки это причинит семье.

Ошибочно полагать, что болеть "выгодно" при нынешнем пособии по нетрудоспособности в размере 75-80% от зарплаты, но дополнительная потеря 10-15%, составляющая основу "компромисса", является еще более серьезным ударом. Любой родитель, который пережил бессонные ночи, проверяя температуру, ездил в больницу, ухаживал за сломанной рукой ребенка, согласится, что никому не выгодно и не приятно болеть, и наименьшее, что могут сделать работодатели - не штрафовать за непредвиденные события в жизни. Если в Латвии есть желание решать демографические проблемы не только в формате громких, популистских лозунгов и "планов", но и в реальности, то такие решения - это момент, когда нужно оценивать не только интересы работодателей или профсоюзов, но и думать о семьях.