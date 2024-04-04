Возобновились дискуссии о размере и порядке оплаты больничных. Дети болеют, а маленькие дети - особенно часто. По данным Союза свободных профсоюзов Латвии (LBAS), по уходу за больным ребенком в первую неделю было выдано более 58% больничных, тогда как во вторую - почти 69%. Не является ли это предложение наказанием для родителей с детьми, особенно для женщин-матерей, имеющих более низкие доходы? Демография - это государственный приоритет только "на бумаге" или же на деле тоже?
Хотя в последние годы звучат тревожные звоночки об уменьшающемся числе новорожденных, позиция различных институтов и лиц, принимающих решения в отношении поддержки семей, противоречива. В начале 2024 года Министерство благосостояния Латвии объявило, что государственная поддержка семей будет пересмотрена и наконец будут разработаны (новые) предложения по решению демографических проблем.
Министерству благосостояния поручено подготовить и представить Кабинету министров отчет о развитии демографической политики до 1 июля. Символично, что на встрече, где обсуждалась демография, участники "согласились, что решение демографических проблем не является краткосрочной задачей, оно требует долгосрочного планирования и устойчивой политики". Насколько устойчива эта политика, когда несколько недель спустя за столом переговоров о компенсациях за нетрудоспособность работников обсуждается предложение, которое наказывает родителей с детьми?
Конфедерация работодателей Латвии (LDDK) уже много лет стремится снизить "бремя" и ответственность работодателей за здоровье работников, подчеркивая, что "регулирование должно быть таким, которое мотивирует вернуться на работу, а не создавать максимально благоприятные условия для болезни и прогулов". Существуют обоснованные опасения, что на этот раз давление может оказаться решающим и затронет непосредственно семьи с детьми, в частности женщин.
По данным переписи населения и жилого фонда Латвии за 2021 год, распространенным типом семьи является мать-одиночка с детьми. Именно матери в гетеросексуальных семьях с обоими родителями берут на себя большую часть заботы о детях и неоплачиваемую работу по дому - чаще всего параллельно с полной занятостью на оплачиваемой работе за пределами дома. На фоне стран Европейского союза в Латвии даже больше, чем где бы то ни было, женщины чаще других работают на полную ставку, при этом в среднем получая меньшую заработную плату, чем мужчины. Кроме того, именно женщины чаще выбирают отпуск по уходу за ребенком и берут больничные, когда отпрыск болеет, сталкиваясь с потерей дохода.
Компромисс, предложенный Министерством экономики, который обсуждается, может предусматривать еще меньшие выплаты работнику во время ухода за больным ребенком, чем сейчас. Предложение предполагает наказание для родителей с детьми, особенно женщин-матерей, имеющих более низкие доходы. Предложение направлено на мотивацию работников с детьми отправлять своих детей с сомнительным состоянием здоровья в образовательные учреждения, чтобы семья могла продолжать работать, при этом создавая риск как для других детей и семей, так и для персонала учреждений. Предложение также направлено на мотивацию работников идти на работу больными и неэффективными, открывая возможность обострения проявлений болезни и в долгосрочной перспективе столкновения с еще большими финансовыми и другими потерями.
В обществе прошли широкие дискуссии, а также установлен нормативный регламент, который становится основанием для того, чтобы дошкольные образовательные учреждения могли отказать в приеме больных детей. Детский сад зачастую является единственной альтернативой для женщины, возвращающейся на рынок труда после отпуска по уходу за ребенком. Если альтернативы не будет, то придется использовать больничный, и вопрос заключается в том, какие дополнительные убытки это причинит семье.
Ошибочно полагать, что болеть "выгодно" при нынешнем пособии по нетрудоспособности в размере 75-80% от зарплаты, но дополнительная потеря 10-15%, составляющая основу "компромисса", является еще более серьезным ударом. Любой родитель, который пережил бессонные ночи, проверяя температуру, ездил в больницу, ухаживал за сломанной рукой ребенка, согласится, что никому не выгодно и не приятно болеть, и наименьшее, что могут сделать работодатели - не штрафовать за непредвиденные события в жизни. Если в Латвии есть желание решать демографические проблемы не только в формате громких, популистских лозунгов и "планов", но и в реальности, то такие решения - это момент, когда нужно оценивать не только интересы работодателей или профсоюзов, но и думать о семьях.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!