В среду предотвращено 26 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы

Всего в этом году было предотвращено 864 попытки нелегального пересечения государственной границы, а семи лицам было позволено остаться на территории Латвии по гуманитарным причинам.

33 нарушителя задержаны на внешних границах и внутри страны, а 18 - на внешних границах.

В ходе мероприятий иммиграционного контроля на территории страны в нарушении правил въезда или пребывания были уличены четыре человека: три гражданина России и один гражданин Эстонии.

За нарушения в области эксплуатации транспортных средств и судов сотрудники погранохраны привлекли к административной ответственности или отказали в пересечении границы 11 лицам, среди которых пять граждан Беларуси, два гражданина Латвии, один гражданин Литвы, один гражданин Казахстана, один гражданин Кыргызстана и один гражданин Украины.

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