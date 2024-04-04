Пациент с пересаженной почкой свиньи выписался из больницы

Слэйман взвесил все за и против и решился на трансплантацию органа от животного. «Я видел в этом не только возможность помочь мне, но и возможность дать надежду тысячам людей, которые не выживут без донорских органов», — сказал он.

Фото: BBC

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Фото: BBC

16 марта в ходе четырехчасовой операции врачи успешно пересадили ему генетически модифицированную свиную почку.

По их словам, новая почка Слэймана функционирует хорошо, и диализ ему больше не нужен.

Сам Слэйман сказал, что возможность покинуть больницу и вернуться домой стала одним из самых счастливых моментов в его жизни: «Я рад возможности снова проводить время с семьей, друзьями и близкими, не испытывая бремени диализа, которое влияло на качество моей жизни в течение многих лет».

Доставшуюя Слэйману свиную почку подготовила кембриджская фармацевтическая компания eGenesis. В ее сообщении говорится, что ученым пришлось удалить вредные для человека гены свиньи и добавить некоторые человеческие гены, чтобы улучшить ее совместимость с людьми.