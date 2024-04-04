Пациент с пересаженной почкой свиньи выписался из больницы

Первый пациент, которому была пересажена генетически модифицированная почка свиньи, выписался из больницы.
Спустя две недели после операции врачи больницы Massachusetts General посчитали возможным отправить 62-летнего Рика Слэймана домой.
Это первая успешная операция такого рода: до сих пор их проводили только в тестовом режиме. В частности, в 2022 году ученым (с разрешения семьи) удалось пересадить почки свиньи пациенту, у которого была диагностирована смерть мозга.
Ученые назвали успех процедуры исторической вехой в области трансплантации, сообщается в пресс-релизе Massachusetts General, крупнейшей учебной клинике Гарвардской медицинской школы в Бостоне.
У Рика Слэймана давняя история почечной недостаточности: в 2018 году ему в этой же больнице пересадили человеческую донорскую почку, а до того он семь лет провел на гемодиализе. Спустя пять лет, в мае 2023 года, его организм отторг донорскую почку, и мужчине пришлось вернуться к диализу.
Это тоже давалось тяжело: его кровеносные сосуды столько раз использовались для диализа, что у него возникли осложнения сосудистого доступа. Каждые две недели пациенту приходилось ложиться в больницу для ликвидации тромбов и хирургических операций, что сильно ухудшало его качество жизни.
Слэйман взвесил все за и против и решился на трансплантацию органа от животного. «Я видел в этом не только возможность помочь мне, но и возможность дать надежду тысячам людей, которые не выживут без донорских органов», — сказал он.
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16 марта в ходе четырехчасовой операции врачи успешно пересадили ему генетически модифицированную свиную почку.
По их словам, новая почка Слэймана функционирует хорошо, и диализ ему больше не нужен.
Сам Слэйман сказал, что возможность покинуть больницу и вернуться домой стала одним из самых счастливых моментов в его жизни: «Я рад возможности снова проводить время с семьей, друзьями и близкими, не испытывая бремени диализа, которое влияло на качество моей жизни в течение многих лет».
Доставшуюя Слэйману свиную почку подготовила кембриджская фармацевтическая компания eGenesis. В ее сообщении говорится, что ученым пришлось удалить вредные для человека гены свиньи и добавить некоторые человеческие гены, чтобы улучшить ее совместимость с людьми.
При проведении операции врачи опирались на свой богатый опыт — первая успешная пересадка человеческой почки состоялась в 1954 году, — а также на исследования по ксенотрансплантации (пересадке межвидовых органов), которые они проводили в течение последних пяти лет совместно с eGenesis.
Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило процедуру. Оно же предложило единый протокол расширенного доступа к таким процедурам для пациентов с опасными для жизни заболеваниями, чтобы предоставить им доступ к экспериментальному лечению.
По мнению медиков, проводивших операцию, пересадка свиной почки — это исторический шаг, потенциально способный решить проблему нехватки донорских органов в мире, особенно для представителей этнических меньшинств, которых эта нехватка затрагивает в большей степени.
По данным американской некоммерческой организации United Network for Organ Sharing, более 100 тысяч американцев нуждаются в пересадке жизненно важных органов.
При этом число доноров — умерших и живых — в 2023 году составило чуть менее 23 500 человек.
По некоторым оценкам, каждый день в США в ожидании органа для пересадки умирает 17 человек, и почки — самый распространенный орган, необходимый для трансплантации.
Свиная почка — не первый орган этого животного, использовавшийся для трансплантации.
Ученые уже дважды предпринимали попытки пересадить пациентам сердце свиньи, но операции закончились неудачей — реципиенты умирали в течение нескольких недель после операции.
В одном случае наблюдались признаки того, что иммунная система пациента отторгла новый орган — это один из главных рисков в любых процедурах трансплантации органов.