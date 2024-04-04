На улице Латгалес по техническим причинам на полчаса встали трамваи

В Риге, на улице Латгалес, в четверг остановилось движение трамваев 7-го маршрута в обоих направлениях, сообщает предприятие Rīgas Satiksme (RS).
Движение трамваев остановилось по техническим причинам, сообщило в 13:31 предприятие.
Uzmanību! Apstājusies kustība 7. maršruta tramvajiem Latgales ielā abos virzienos, tehnisku iemeslu dēļ.— Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) April 4, 2024
В 14:00 движение было восстановлено, однако трамваи 7-го маршрута курсируют с опозданием.
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