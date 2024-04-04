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На улице Латгалес по техническим причинам на полчаса встали трамваи

rus.tvnet.lv
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Трамвай
Трамвай Фото: Zane Bitere/LETA

В Риге, на улице Латгалес, в четверг остановилось движение трамваев 7-го маршрута в обоих направлениях, сообщает предприятие Rīgas Satiksme (RS).

Движение трамваев остановилось по техническим причинам, сообщило в 13:31 предприятие.

В 14:00 движение было восстановлено, однако трамваи 7-го маршрута курсируют с опозданием.

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