Фото Ограбили и забрали банковскую карту. Полиция ищет мужчин, изображенных на фотографии

9 сентября этого года Государственная полиция возбудила уголовное дело по части второй статьи 176 Уголовного закона и части второй статьи 193 Уголовного закона, а именно за ограбление с причинением телесных повреждений, после чего была использована украденная банковская карта жертвы. Полиция разыскивает трех человек, изображенных на фотографиях, которые могут быть причастны к этому преступлению.