9 сентября этого года Государственная полиция возбудила уголовное дело по части второй статьи 176 Уголовного закона и части второй статьи 193 Уголовного закона, а именно за ограбление с причинением телесных повреждений, после чего была использована украденная банковская карта жертвы. Полиция разыскивает трех человек, изображенных на фотографиях, которые могут быть причастны к этому преступлению.
Фото ⟩ Ограбили и забрали банковскую карту. Полиция ищет мужчин, изображенных на фотографии
Полиция просит каждого, кто обладает какой-либо информацией, которая помогла бы выяснить личности этих мужчин, звонить по номеру телефона 67086897 или 110 или писать на электронную почту: kristers.vebers@riga.vp.gov.lv.
Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!