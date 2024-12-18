СМИ: В Хельсинки задержан зарегистрированный в Литве самолет, принадлежащий гражданину Латвии

Задержанный в Финляндии самолет ко вторнику еще не вылетел. Хотя финские должностные лица не дали никаких комментариев, они не отрицают факт, что литовский самолет был задержан.

Продать самолет новым владельцам помог работающий в Литовском агентстве транспортных компетенций Ритис Дулинскас, а в Россию его пилотировали граждане Литвы и Латвии.

Один из них - Робертас Пяткус, который участвовал в перелете самолета, который впоследствии продавался в Москве, из аэропорта Каунаса в Россию в апреле прошлого года, а также в истории с самолетом Cessna, задержанным в Паланге в марте прошлого года.

По данным Отдела расследований LRT, самолет с литовской регистрацией LY-ARA был продан в Вильнюсе, а в объявлениях упоминались Дулинскас и компания Aviacom, в которой ему принадлежит 50% акций.