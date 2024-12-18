Две недели назад в аэропорту Хельсинки в связи с возможным обходом санкций был задержан зарегистрированный в Литве принадлежащий гражданину Латвии частный самолет, который направлялся в российский Псков, сообщает Отдел расследований LRT.
СМИ: В Хельсинки задержан зарегистрированный в Литве самолет, принадлежащий гражданину Латвии
Задержанный в Финляндии самолет ко вторнику еще не вылетел. Хотя финские должностные лица не дали никаких комментариев, они не отрицают факт, что литовский самолет был задержан.
Продать самолет новым владельцам помог работающий в Литовском агентстве транспортных компетенций Ритис Дулинскас, а в Россию его пилотировали граждане Литвы и Латвии.
Один из них - Робертас Пяткус, который участвовал в перелете самолета, который впоследствии продавался в Москве, из аэропорта Каунаса в Россию в апреле прошлого года, а также в истории с самолетом Cessna, задержанным в Паланге в марте прошлого года.
По данным Отдела расследований LRT, самолет с литовской регистрацией LY-ARA был продан в Вильнюсе, а в объявлениях упоминались Дулинскас и компания Aviacom, в которой ему принадлежит 50% акций.
Дулинскас заявил LRT, что не имеет отношения к самолету, и утверждал, что помог приятелю продать транспортное средство. Он уточнил, что самолет купил гражданин Латвии, который, возможно, выступал в качестве посредника, в покупке также участвовала неназванная кипрская компания.
Житель Латвии Роберт Климович подтвердил LRT, что был посредником при покупке задержанного самолета, и рассказал, что самолет был куплен его родственниками в Латвии, а сам он полетел в Россию, чтобы добраться до Казахстана. Латвиец сообщил, что связался с финской прокуратурой по поводу задержания самолета.
Связаться с Пяткусом LRT не удалось.
В прошлом году Отдел расследований LRT сообщал о нескольких случаях попыток использования воздушного пространства Литвы и аэропортов в Европе для перегона самолетов, проданных покупателям в России. В результате с мая прошлого года действует более строгий порядок для некоммерческих полетов.
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