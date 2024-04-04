Латвия готова поддерживать Украину в политическом, военном и финансовом плане до ее победы, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с находящимся с официальным визитом в Латвии премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
Как сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис, Ринкевич подтвердил, что Латвия неизменно поддерживает евроатлантическую интеграцию Украины. Во время встречи Ринкевич также подтвердил, что Латвия выступает за скорейшее начало переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.
Президент Латвии выразил удовлетворение достигнутым соглашением о долгосрочной поддержке и обязательствах по безопасности, пообещав предоставить Украине военную помощь в размере 0,25% от валового внутреннего продукта страны в этом году и в течение следующих двух лет.
Ринкевич подчеркнул готовность Латвии поддержать Украину в международных организациях, в том числе поделиться опытом Латвии в переговорах о вступлении в ЕС.
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