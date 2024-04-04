Как сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис, Ринкевич подтвердил, что Латвия неизменно поддерживает евроатлантическую интеграцию Украины. Во время встречи Ринкевич также подтвердил, что Латвия выступает за скорейшее начало переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.

Президент Латвии выразил удовлетворение достигнутым соглашением о долгосрочной поддержке и обязательствах по безопасности, пообещав предоставить Украине военную помощь в размере 0,25% от валового внутреннего продукта страны в этом году и в течение следующих двух лет.

Ринкевич подчеркнул готовность Латвии поддержать Украину в международных организациях, в том числе поделиться опытом Латвии в переговорах о вступлении в ЕС.

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