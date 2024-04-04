Латвийского рыбака обязали покинуть остров Мэн

Суд выяснил, что ему еще предстоит выплатить штраф в 275 фунтов стерлингов, наложенный в октябре прошлого года.

Латвиец - рыбак, который ранее жил на острове Мэн. В октябре прошлого года он вернулся к работе на рыболовных судах, но не смог получить разрешение на работу.

Адвокат Кристапа попросил суд смягчить приговор, подчеркнув, что у мужчины имеются проблемы с алкоголем и он знает об этом.

Адвокат указал, что обвиняемый ранее работал на рыболовных судах, когда впервые прибыл на остров, но в настоящее время он безработный. Также защитник заявил, что у латвийца нет дохода, но его мать переводит ему деньги.

Судьи приговорили мужчину к 50 дням тюремного заключения за нарушение общественного порядка в помещении или немедленной уплате штрафа в размере 900 фунтов стерлингов, к 110 дням тюремного заключения за неоплаченные судебные издержки в размере 125 фунтов стерлингов или их немедленной уплате, а также к 7 дням тюремного заключения за неоплаченный штраф и судебные издержки в размере 250 фунтов стерлингов или их немедленной уплате.

Все дни будут засчитываться последовательно, в результате чего общая продолжительность наказания составит 67 дней.

Адвокат латвийца заявил, что мужчина готов отсидеть некоторое время в тюрьме, чтобы начать жизнь заново.

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