Латвийского рыбака обязали покинуть остров Мэн

В Великобритании суд обязал латвийского рыбака покинуть остров Мэн, сообщают британские СМИ.
Латвийца по имени Кристап (имя изменено) впервые обвинили в ненадлежащем поведении в октябре прошлого года.
39-летний латвиец предстал перед британским судом 26 марта. Ему назначили условный срок за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде. Суд выяснил, что мужчина не заплатил назначенный ему штраф и судебные издержки.
Латвиец признал свою вину в нарушении. Судьи оштрафовали его на 900 фунтов стерлингов и обязали немедленно оплатить все штрафы и издержки, а также покинуть остров Мэн.
Последнее нарушение латвиец совершил 31 марта.
В отеле Creek Inn мужчина ходил от одного столика к другому, раздражая людей. В какой-то момент он обнял женщину. Женщина попросила его уйти, но вместо этого Кристап попытался ее поцеловать. Затем он вышел, но ненадолго, и его снова попросили покинуть помещение.
После этого мужчина стал более агрессивным: начал бить по столу и ругаться. Он бросил на стол свой рюкзак и разбил бутылку.
Позже прибыла полиция и арестовала его.
На прошлой неделе Кристап предстал перед судом после того, как его заметили лежащим на тротуаре в городе Дуглас. Он был приговорен к условному сроку и оштрафован на 125 фунтов стерлингов в счет судебных издержек.
Суд выяснил, что ему еще предстоит выплатить штраф в 275 фунтов стерлингов, наложенный в октябре прошлого года.
Латвиец - рыбак, который ранее жил на острове Мэн. В октябре прошлого года он вернулся к работе на рыболовных судах, но не смог получить разрешение на работу.
Адвокат Кристапа попросил суд смягчить приговор, подчеркнув, что у мужчины имеются проблемы с алкоголем и он знает об этом.
Адвокат указал, что обвиняемый ранее работал на рыболовных судах, когда впервые прибыл на остров, но в настоящее время он безработный. Также защитник заявил, что у латвийца нет дохода, но его мать переводит ему деньги.
Судьи приговорили мужчину к 50 дням тюремного заключения за нарушение общественного порядка в помещении или немедленной уплате штрафа в размере 900 фунтов стерлингов, к 110 дням тюремного заключения за неоплаченные судебные издержки в размере 125 фунтов стерлингов или их немедленной уплате, а также к 7 дням тюремного заключения за неоплаченный штраф и судебные издержки в размере 250 фунтов стерлингов или их немедленной уплате.
Все дни будут засчитываться последовательно, в результате чего общая продолжительность наказания составит 67 дней.
Адвокат латвийца заявил, что мужчина готов отсидеть некоторое время в тюрьме, чтобы начать жизнь заново.
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