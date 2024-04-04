Программа назвала нового кандидата на роль министра иностранных дел

Это подтвердили LTV несколько источников в партийном объединении "Новое Единство".

Инесе Либиня-Эгнере имеет опыт внешней политики, возглавляя латвийскую делегацию в Совете Европы. Также она хорошо знает несколько иностранных языков.

Если Либиня-Эгнере пересядет в кресло министра иностранных дел, "Новое Единство" может выдвинуть на вакантный пост министра юстиции нынешнего парламентского секретаря Лауму Паэглькалне или председателя юридической комиссии Сейма Андрея Юдина.

Однако телеканал TV3, ссылаясь на неофициальную информацию, сообщил, что Либиня-Эгнере не согласилась на такое изменение, из чего можно сделать вывод, что "Новое Единство" еще не выбрало нового министра иностранных дел.

Политики выразили надежду, что кандидатура следующего министра иностранных дел будет утверждена на следующей неделе. В политических кругах в качестве возможных кандидатов на пост министра иностранных дел назывались несколько имен - бывший парламентский секретарь Министерства иностранных дел Занда Калниня-Лукашевица, депутат Гиртс Валдис Кристовскис, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Байба Браже

Уже сообщалось, что в четверг, 28 марта, бывший премьер-министр Кришьянис Кариньш принял решение уйти в отставку с поста министра иностранных дел.

Кариньш покинет пост министра иностранных дел 10 апреля. Он пояснил, что эта дата выбрана потому, что следующее заседание Сейма ожидается 11 апреля, когда парламент сможет избрать нового министра иностранных дел.

Уже несколько месяцев СМИ освещают скандал с использованием частных авиарейсов делегациями, возглавляемыми Кариньшем, в период его премьерства.

По данным Государственной канцелярией, с 2021 года по сентябрь 2023 года из государственного бюджета на спецрейсы Кариньша и его сотрудников было потрачено 613 830 евро, а вместе с частью расходов, покрытых Европейским союзом - 1,36 миллиона евро.

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