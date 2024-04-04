Видео ⟩ Ограблен магазин солнцезащитных очков. Ущерб в тысячи евро всего за несколько минут

"Это просто ужасно - быть ограбленным, ведь очки - это мой внутренний мир. Это то, что я делаю каждый день, то, чем я зарабатываю на жизнь. Это очень важно для меня. И ощущение, что кто-то просто врывается и отбирает у тебя очки, очень ужасное. Я, конечно, никому такого не желаю. Тяжело, что это был праздник, Пасха.