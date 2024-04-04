Видео ⟩ Ограблен магазин солнцезащитных очков. Ущерб в тысячи евро всего за несколько минут

За несколько дней до двухлетнего юбилея, воры ограбили магазин солнечных очков в Риге, на улице Авоту. У преступников было всего несколько минут, но они успели запихнуть в сумку товаров на несколько тысяч евро, сообщает программа Degpunktā.
Мадара, владелец магазина солнцезащитных очков, находится в своем магазине впервые после ограбления. Ее муж устранил следы взлома, и в четверг, 4 апреля, товар снова появится на прилавках.
Грабители ворвались в магазин солнцезащитных очков около пяти часов утра в пятницу, 29 марта. Уже через семь минут по адресу прибыли сотрудники охранной фирмы. Однако воры уже сделали свое дело.
Мадара рассказывает: "Муж отправился в салон, а я осталась дома с малышкой. Конечно, стекло было разбито кирпичом, там была чрезвычайно большая дыра, через которую можно было легко пролезть. И целый шкафчик очков был украден. Очевидно, воры понимают, что сейчас идеальное время для кражи. Время солнечных очков...
Это были, конечно, не профессиональные воры, они просто забрали первое, что смогли схватить. Я не знаю, может быть нам стоит сходить в ломбарды, посмотреть, где могут быть [очки]".
Было украдено более сорока солнцезащитных очков стоимостью почти пять тысяч евро. Мадара знает, что в праздники от воров пострадали еще несколько магазинов очков в соседних микрорайонах.
"Это просто ужасно - быть ограбленным, ведь очки - это мой внутренний мир. Это то, что я делаю каждый день, то, чем я зарабатываю на жизнь. Это очень важно для меня. И ощущение, что кто-то просто врывается и отбирает у тебя очки, очень ужасное. Я, конечно, никому такого не желаю. Тяжело, что это был праздник, Пасха.
Была не только кража, но и небольшой вандализм. (...) Не только стекла, но и все украшения были разбиты, разбросаны по полу.
Мы переосмыслили систему защиты. У нас есть один вариант, который мы обязательно используем, - это защитная пленка для стекол. Мы также улучшим камеры, чтобы лучше видеть тех, кто взламывает дверь", - объясняет Мадара.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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