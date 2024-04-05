Пт, 5.04.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Депутат Иева Бранте вышла замуж за математика, который младше ее более чем на десять лет

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Депутат Рижской думы, юрист Иева Бранте вышла замуж за Мариса Гунарса Дзениса, согласно информации, опубликованной в социальных сетях Бранте.

Возлюбленным Бранте является учитель танцев и преподаватель математики Марис Гунарс Дзенис, который младше ее более чем на десять лет.

Бранте поделилась проникновенной фотографией в социальных сетях, сообщив о прекрасном событии в своей жизни.

Ранее женщина прокомментировала разницу в возрасте со своим возлюбленным: "Возраст не имеет значения. Имеют значение зрелость, мудрость и опыт. Возраст не имеет к этому никакого отношения! Я знаю очень много пожилых людей, которые до сих пор не могут принимать решения отдельно от матери, думать, что они будут носить и даже есть. Они не умеют о себе позаботиться. И я также знаю молодых, активных и интересных мужчин, которые готовы брать на себя ответственность, заботиться и делать".

Как известно, за плечами Бранте уже два брака. С первым мужем она начала жить вместе в очень юном возрасте - ей тогда было всего 16. Год спустя на свет появилась дочь Сандра Санта. Однако через девять лет брак распался. Второй раз Иева пошла к алтарю в 2007 году и в интервью рассказала, что мужа Айвара ей послала Вселенная. Однако через пару лет их с супругом пути разошлись. Причиной она назвала разный ритм жизни и несовместимость.

"Ни Марис, ни я ничего не думали и не планировали. Мы просто танцевали", - говорит Бранте. Она подчеркивает, что они станцевались очень быстро и легко.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх