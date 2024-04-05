Депутат Иева Бранте вышла замуж за математика, который младше ее более чем на десять лет

Возлюбленным Бранте является учитель танцев и преподаватель математики Марис Гунарс Дзенис, который младше ее более чем на десять лет.

Бранте поделилась проникновенной фотографией в социальных сетях, сообщив о прекрасном событии в своей жизни.

Ранее женщина прокомментировала разницу в возрасте со своим возлюбленным: "Возраст не имеет значения. Имеют значение зрелость, мудрость и опыт. Возраст не имеет к этому никакого отношения! Я знаю очень много пожилых людей, которые до сих пор не могут принимать решения отдельно от матери, думать, что они будут носить и даже есть. Они не умеют о себе позаботиться. И я также знаю молодых, активных и интересных мужчин, которые готовы брать на себя ответственность, заботиться и делать".

Как известно, за плечами Бранте уже два брака. С первым мужем она начала жить вместе в очень юном возрасте - ей тогда было всего 16. Год спустя на свет появилась дочь Сандра Санта. Однако через девять лет брак распался. Второй раз Иева пошла к алтарю в 2007 году и в интервью рассказала, что мужа Айвара ей послала Вселенная. Однако через пару лет их с супругом пути разошлись. Причиной она назвала разный ритм жизни и несовместимость.

"Ни Марис, ни я ничего не думали и не планировали. Мы просто танцевали", - говорит Бранте. Она подчеркивает, что они станцевались очень быстро и легко.

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