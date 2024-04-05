Прокремлевская активистка Елена Крейле отправлена под арест

Как сообщили агентству LETA в Государственной полиции, в начале недели полиция задержала человека, который выставил в окнах своей квартиры несколько предметов, в том числе российские флаги, их муляжи, а также предметы, похожие на символы советской власти. Эти объекты были размещены на виду у окружающих.

В четверг Рижский городской суд заключил подозреваемую под стражу по подозрению в оправдании и прославлении военных преступлений, совершенных Россией.

Уголовное дело было возбуждено прокуратурой 28 марта этого года по первой части статьи 74.1 Уголовного закона.

Женщина ранее неоднократно попадала в поле зрения полиции за выражение поддержки государству-агрессору в общественных местах и на мероприятиях.

В настоящее время в Рижском городском суде рассматривается еще одно уголовное дело в отношении Крейле - по существу, с теми же обвинениями.

Осенью прошлого года Рижский городской суд в рамках другого уголовного дела приговорил Крейле к одному году лишения свободы условно за оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений.

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