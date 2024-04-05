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Муниципальные учреждения Балвского края перейдут на четырехдневную рабочую неделю

rus.tvnet.lv/LETA
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Календарь. Иллюстративное фото.
Календарь. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Перед Пасхой Балвская краевая дума приняла решение об установлении с середины мая четырехдневной рабочей недели для муниципальных служащих и работников.

С 15 мая по 31 декабря их рабочее время будет сокращено на 20%, а пятница станет выходным днем.

Учителей изменение не касается, они продолжат работать по 40-часовой рабочей неделе.

Полная рабочая неделя сохранится также для сотрудников учреждений долгосрочного социального ухода и социальной реабилитации, детских садов и образовательных учреждений, муниципального агентства SAN-TEX и муниципальной полиции.

Как сообщалось, в процессе разработки бюджета Балвского самоуправления мэр Сергей Максимов сообщил депутатам, что в бюджете образовалась "дыра" в 4,8 миллиона евро. Обсудив, где найти недостающие средства, финансовый комитет решил ввести в муниципалитете четырехдневную рабочую неделю.

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