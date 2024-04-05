В Риге большие пробки на ул. Лиепаяс, вероятно, из-за закрытого путепровода на ул. Алтонавас

По информации карты пробок на сайте balticmaps.eu, сегодня утром периодически на ул. Лиепаяс возле железной дороги и при въезде на Улманя гатве из Марупе образуются пробки, на выезд из которых уходит до десяти минут.

Возможно, это связано с принятым вчера решением закрыть мост через железную дорогу на ул. Алтонавас и направить три автобусных маршрута по железнодорожному переезду ул. Лиепаяс.

Уже сообщалось, что из-за технического состояния железнодорожного путепровода на ул. Алтонавас с 5 апреля меняются маршруты автобусов №№ 25, 55 и 56.

Изменения происходят, так как в Торнякалнсе был закрыт как небезопасный транспортный путепровод над железной дорогой на улице Алтонавас. Как сообщили агентству LETA в Рижской думе, у путепровода, построенного в 1910 году, во время проверки констатирована возможная опасная деформация.

Учитывая, что по мосту идет значительный поток движения, курсируют также автобусы и находящаяся под мостом железная дорога создает дополнительные вибрации, решено пока перекрыть движение по мосту до углубленной проверки.

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