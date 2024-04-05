В Риге большие пробки на ул. Лиепаяс, вероятно, из-за закрытого путепровода на ул. Алтонавас

В Риге в пятницу утром образуются большие пробки на ул. Лиепаяс, что, возможно, объясняется закрытием путепровода на ул. Алтонавас.
По информации карты пробок на сайте balticmaps.eu, сегодня утром периодически на ул. Лиепаяс возле железной дороги и при въезде на Улманя гатве из Марупе образуются пробки, на выезд из которых уходит до десяти минут.
Возможно, это связано с принятым вчера решением закрыть мост через железную дорогу на ул. Алтонавас и направить три автобусных маршрута по железнодорожному переезду ул. Лиепаяс.
Уже сообщалось, что из-за технического состояния железнодорожного путепровода на ул. Алтонавас с 5 апреля меняются маршруты автобусов №№ 25, 55 и 56.
Изменения происходят, так как в Торнякалнсе был закрыт как небезопасный транспортный путепровод над железной дорогой на улице Алтонавас. Как сообщили агентству LETA в Рижской думе, у путепровода, построенного в 1910 году, во время проверки констатирована возможная опасная деформация.
Учитывая, что по мосту идет значительный поток движения, курсируют также автобусы и находящаяся под мостом железная дорога создает дополнительные вибрации, решено пока перекрыть движение по мосту до углубленной проверки.
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