В Риге изменены маршруты автобусов №№ 25, 55 и 56

В направлении Марупе и Тирайне этот автобус будет курсировать по маршруту до ул. Бариню, далее по ул. Бариню, ул. Маза Нометню, ул. Ояра Вациеша, ул. Марупес, ул. Лиепаяс, Карля Улманя гатве, ул. Ояра Вациеша, ул. Аситес, ул. Териню и далее по маршруту.

Автобус 55-го маршрута в направлении ул. Абренес будет курсировать по маршруту до ул. Териню, далее по ул. Териню, ул. Робежу, ул. О.Вациеша, Карля Улманя гатве, ул. Лиепаяс, ул. Марупес и далее по маршруту.

Автобус 55-го маршрута не будет останавливаться на остановках "Ул. Арлавас" (ул. Териню) и "Аллея Саулес" (ул. Марупес), а на объездной дороге будет останавливаться на временных остановках "Ул. Арлавас" (ул. Робежу) и "Больница Паула Страдиня" (ул. Лиепаяс). В направлении Яунмарупе он будет курсировать по маршруту до ул. Марупес, далее по ул. Марупес, ул. Лиепаяс, Карля Улманя гатве, ул. Ояра Вациеша, ул. Кантора и далее по маршруту.

Автобус 56-го маршрута в направлении Даугавгривы будет курсировать по маршруту до ул. Териню, далее по ул. Териню, ул. Робежу, ул. О.Вациеша, Карля Улманя гатве, ул. Лиепаяс, ул. Марупес и далее по маршруту.

Автобус 56-го маршрута не будет останавливаться на остановках "Ул. Арлавас" (ул. Териню) и "Аллея Саулес" (ул. Марупес), а на объездной дороге будет останавливаться на временных остановках "Ул. Арлавас" (ул. Робежу) и "Больница Паула Страдиня" (ул. Лиепаяс). В направлении Зиепниеккалнса этот автобус будет курсировать по маршруту до ул. Марупес, далее по ул. Марупес, ул. Лиепаяс, Карля Улманя гатве, ул. Ояра Вациеша, ул. Аситес, ул. Териню и далее по маршруту.

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