В Риге изменены маршруты автобусов №№ 25, 55 и 56

Из-за технического состояния железнодорожного путепровода на ул. Алтонавас с 5 апреля меняются маршруты автобусов №№ 25, 55 и 56, сообщили агентству LETA в Rīgas satiksme.
Изменения происходят, так как в Торнякалнсе был закрыт как небезопасный транспортный путепровод над железной дорогой на улице Алтонавас. Как сообщили агентству LETA в Рижской думе, у путепровода, построенного в 1910 году, во время проверки констатирована возможная опасная деформация.
Учитывая, что по мосту идет значительный поток движения, курсируют также автобусы и находящаяся под мостом железная дорога создает дополнительные вибрации, решено пока перекрыть движение по мосту до углубленной проверки.
Автобус 25-го маршрута в направлении на ул. Абренес будет курсировать по маршруту до ул. Териню, далее по ул. Териню, ул. Робежу, ул. О. Вациеша, Карля Улманя гатве, ул. Лиепаяс, ул. Марупес, ул. Ояра Вациеша, ул. Маза Нометню, ул. Бариню и далее по маршруту.
Автобус 25-го маршрута не будет останавливаться на остановках "Ул. Арлавас" (ул. Териню) и "Ул. Тукума" (ул. Марупес), а на объездной дороге будет останавливаться на временных остановках "Ул. Арлавас" (на ул. Робежу), "Больница Паула Страдиня" (ул. Лиепаяс), "Ул. Марупес" (ул. Лиепаяс) и "Аллея Саулес" (ул. Марупес).
В направлении Марупе и Тирайне этот автобус будет курсировать по маршруту до ул. Бариню, далее по ул. Бариню, ул. Маза Нометню, ул. Ояра Вациеша, ул. Марупес, ул. Лиепаяс, Карля Улманя гатве, ул. Ояра Вациеша, ул. Аситес, ул. Териню и далее по маршруту.
Автобус 55-го маршрута в направлении ул. Абренес будет курсировать по маршруту до ул. Териню, далее по ул. Териню, ул. Робежу, ул. О.Вациеша, Карля Улманя гатве, ул. Лиепаяс, ул. Марупес и далее по маршруту.
Автобус 55-го маршрута не будет останавливаться на остановках "Ул. Арлавас" (ул. Териню) и "Аллея Саулес" (ул. Марупес), а на объездной дороге будет останавливаться на временных остановках "Ул. Арлавас" (ул. Робежу) и "Больница Паула Страдиня" (ул. Лиепаяс). В направлении Яунмарупе он будет курсировать по маршруту до ул. Марупес, далее по ул. Марупес, ул. Лиепаяс, Карля Улманя гатве, ул. Ояра Вациеша, ул. Кантора и далее по маршруту.
Автобус 56-го маршрута в направлении Даугавгривы будет курсировать по маршруту до ул. Териню, далее по ул. Териню, ул. Робежу, ул. О.Вациеша, Карля Улманя гатве, ул. Лиепаяс, ул. Марупес и далее по маршруту.
Автобус 56-го маршрута не будет останавливаться на остановках "Ул. Арлавас" (ул. Териню) и "Аллея Саулес" (ул. Марупес), а на объездной дороге будет останавливаться на временных остановках "Ул. Арлавас" (ул. Робежу) и "Больница Паула Страдиня" (ул. Лиепаяс). В направлении Зиепниеккалнса этот автобус будет курсировать по маршруту до ул. Марупес, далее по ул. Марупес, ул. Лиепаяс, Карля Улманя гатве, ул. Ояра Вациеша, ул. Аситес, ул. Териню и далее по маршруту.
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