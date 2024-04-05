Израиль решил открыть два гуманитарных коридора в Газу. До этого Байден потребовал от Нетаньяху защитить жителей сектора

Как сообщила администрация президента США, в разговоре с израильским премьером Байден «подчеркнул, что удары по сотрудникам гуманитарных организаций и общая гуманитарная ситуация являются неприемлемыми».

«Он четко заявил о том, что Израиль обязан объявить и реализовать несколько конкретных, определенных шагов с ощутимым результатом, чтобы решить проблему ущерба гражданскому населению, страданий людей и безопасности гуманитарных сотрудников», — было сказано в сообщении Белого дома.

Американская политика в отношении Израиля будет зависеть от шагов, которые Израиль предпримет для защиты мирных граждан и работников гуманитарных организаций, также отметил Белый дом.

Как передают корреспонденты Би-би-си, в числе прочего Байден заявил Нетаньяху, что Израиль должен открыть гуманитарные коридоры в Газу.

Фактически он предъявил израильскому руководству ультиматум: либо израильские власти предпримут конкретные шаги для облегчения положения мирных жителей сектора и обеспечат безопасную работу гуманитарных организаций, либо политика Вашингтона в отношении Газы изменится, отмечают наши корреспонденты.

Таким образом США впервые дали понять, что от действий властей Израиля в Газе прямо зависит выделение им американской помощи.

Контекст Фото: BBC

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Контекст Фото: BBC

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