Власти Израиля одобрили открытие двух новых гуманитарных коридоров для доставки помощи в сектор Газа. Это решение было принято после того, как президент США Джо Байден провел телефонный разговор с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху и потребовал от него принять меры для защиты мирных жителей палестинского анклава.
Израиль решил открыть два гуманитарных коридора в Газу. До этого Байден потребовал от Нетаньяху защитить жителей сектора
Впервые с начала войны Израиля против ХАМАС в секторе Газа будет временно открыт переход Эрез, расположенный в северной части сектора. Кроме того, Израиль будет пропускать больше гуманитарных грузов из Иордании через пропускной пункт Керем-Шалом. Помощь для Газы также начнет поступать в израильский порт в Ашдоде.
Совет национальной безопасности США заявил, что приветствует эти решения израильского правительства, и отметил, что они должны быть реализованы «быстро и в полной мере».
В четверг вечером Байден и Нетаньяху в течение получаса говорили по телефону, и, судя по заявлениям Белого дома, этот разговор был необычно жестким.
Лидеры провели переговоры впервые после того, как в результате израильского воздушного удара в Газе были убиты семь западных волонтеров, работавших в благотворительной организации World Central Kitchen (WCK). Нетаньяху заявил, что военные нанесли «непреднамеренный удар» по «невинным людям», и пообещал сделать все, чтобы подобное не повторилось.
Как сообщила администрация президента США, в разговоре с израильским премьером Байден «подчеркнул, что удары по сотрудникам гуманитарных организаций и общая гуманитарная ситуация являются неприемлемыми».
«Он четко заявил о том, что Израиль обязан объявить и реализовать несколько конкретных, определенных шагов с ощутимым результатом, чтобы решить проблему ущерба гражданскому населению, страданий людей и безопасности гуманитарных сотрудников», — было сказано в сообщении Белого дома.
Американская политика в отношении Израиля будет зависеть от шагов, которые Израиль предпримет для защиты мирных граждан и работников гуманитарных организаций, также отметил Белый дом.
Как передают корреспонденты Би-би-си, в числе прочего Байден заявил Нетаньяху, что Израиль должен открыть гуманитарные коридоры в Газу.
Фактически он предъявил израильскому руководству ультиматум: либо израильские власти предпримут конкретные шаги для облегчения положения мирных жителей сектора и обеспечат безопасную работу гуманитарных организаций, либо политика Вашингтона в отношении Газы изменится, отмечают наши корреспонденты.
Таким образом США впервые дали понять, что от действий властей Израиля в Газе прямо зависит выделение им американской помощи.
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Задержки с доставкой помощи
В последние недели все больше иностранных правительств и международных организаций критикуют правительство Нетаньяху за его действия в секторе Газа.
На границе сектора, у перехода Рафах со стороны Египта, выстроились огромные очереди из грузовиков с гуманитарной помощью для Газы, которые ждут прохода в течение многих месяцев. Это связано с тем, что помощь может поступать в Газу только после завершения долгих бюрократических процедур и проверок, которые проводят власти Израиля.
На фоне отсутствия стабильных поставок в Газу США, Великобритания, Иордания другие страны прибегли к тактике сбрасывания гуманитарной помощи с самолетов. Это — наименее эффективный способ доставки грузов, и он может представлять опасность для жителей: несколько палестинцев утонули, пытаясь достать помощь из моря, люди также гибли из-за падения грузов с нераскрывшимися парашютами.
Военная операция Израиля в Газе началась после нападения боевиков ХАМАС на израильскую территорию, осуществленного 7 октября прошлого года. Тогда было убито около 1,2 тыс. израильтян, подавляющее большинство из них — мирные жители, 253 человека были взяты в заложники.
В результате вторжения израильских войск в Газу и обстрелов большая часть сектора была разрушена. По данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения Газы, в анклаве убито более 33 тыс. человек.